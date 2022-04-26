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    俄國搞鬼？ 親俄叛離地區局勢緊張 摩爾多瓦總統急開國安會議

    摩爾多瓦總統桑杜（見圖）緊急召開國安會議。（歐新社）

    摩爾多瓦總統桑杜（見圖）緊急召開國安會議。（歐新社）

    2022/04/26 18:56

    〔即時新聞／綜合報導〕俄國入侵烏克蘭，雙方正在烏東頓巴斯激戰中，鄰國摩爾多瓦似乎也成為俄國入侵目標，摩國親俄叛離地區「聶斯特河沿岸（Transnistria）」近日頻發生爆炸事件，由於該地局勢陷入緊張，摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）為此緊急召開國安會議。

    俄媒25日報導稱，「聶斯特河沿岸」地區的「蒂拉斯波爾（Tiraspol）」國土安全部大樓附近傳出連續爆炸聲，俄媒聲稱該建物周圍交通被封鎖，附近房屋玻璃損壞；「聶斯特河沿岸」官方今稍早稱，今上午當地又發生2起爆炸，不過烏克蘭國防部早已示警，當地的爆炸事件都是俄羅斯特務部門「有計畫的挑釁行動」。

    對此，東歐網媒《NEXTA》在官方推特指出，由於「聶斯特河沿岸」地區局勢陷入緊張，摩爾多瓦總統桑杜已緊急召開國安會議來因應；另外，「聶斯特河沿岸」地區也出現避難車潮，很可能進入摩爾多瓦。

    事實上，俄軍日前揚言全面控制烏東、烏南，並要建立通往「聶斯特河沿岸」的通道，摩爾多瓦外交部22日召見俄羅斯大使對此表達關切，烏克蘭總統澤倫斯基22日也再次警告，俄羅斯侵略烏克蘭僅是開端，俄國已有佔領其他國家的構想，烏克蘭只是首當其衝。

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