俄國搞鬼？ 親俄叛離地區局勢緊張 摩爾多瓦總統急開國安會議

〔即時新聞/綜合報導〕俄國入侵烏克蘭,雙方正在烏東頓巴斯激戰中,鄰國摩爾多瓦似乎也成為俄國入侵目標,摩國親俄叛離地區「聶斯特河沿岸(Transnistria)」近日頻發生爆炸事件,由於該地局勢陷入緊張,摩爾多瓦總統桑杜(Maia Sandu)為此緊急召開國安會議。

俄媒25日報導稱,「聶斯特河沿岸」地區的「蒂拉斯波爾(Tiraspol)」國土安全部大樓附近傳出連續爆炸聲,俄媒聲稱該建物周圍交通被封鎖,附近房屋玻璃損壞;「聶斯特河沿岸」官方今稍早稱,今上午當地又發生2起爆炸,不過烏克蘭國防部早已示警,當地的爆炸事件都是俄羅斯特務部門「有計畫的挑釁行動」。

對此,東歐網媒《NEXTA》在官方推特指出,由於「聶斯特河沿岸」地區局勢陷入緊張,摩爾多瓦總統桑杜已緊急召開國安會議來因應;另外,「聶斯特河沿岸」地區也出現避難車潮,很可能進入摩爾多瓦。

事實上,俄軍日前揚言全面控制烏東、烏南,並要建立通往「聶斯特河沿岸」的通道,摩爾多瓦外交部22日召見俄羅斯大使對此表達關切,烏克蘭總統澤倫斯基22日也再次警告,俄羅斯侵略烏克蘭僅是開端,俄國已有佔領其他國家的構想,烏克蘭只是首當其衝。

The #Moldovan president is calling a meeting of the Security Council because of the tense situation in occupied #Transnistria.