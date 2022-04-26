德國認真了？ 傳最快明宣布援助烏克蘭「獵豹」防空戰車

「獵豹」防空戰車是西德豹1型主力戰車的衍生型號。（法新社）

2022/04/26 16:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部邀請40國軍事將領在當地時間26日於德國的美軍「拉姆施泰因空軍基地」召開會議，討論烏國長期安全需求，傳出德國國防部長擬在會議中宣布軍援「獵豹」（FlakPz Gepard）防空戰車給烏克蘭。

綜合德國媒體報導，傳出聯邦政府將允許國防工業「克勞斯-瑪菲·威格曼兩合股份有限公司」（KMW）將庫存的「獵豹」防空戰車提供給烏克蘭，位於德國的北約在歐洲最大空軍基地「拉姆施泰因空軍基地」明將召開由美方主辦的40國軍事高峰會，德國國防部長蘭布雷希特（Christine Lambrecht）擬在會議中宣布這項決定。

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「克勞斯-瑪菲·威格曼兩合股份有限公司」約有50輛「獵豹」防空戰車的庫存，可於短期內完成整備後支援烏克蘭戰事。

「獵豹」防空戰車是西德豹1型主力戰車的衍生型號，以豹1型戰車的車體及安裝全新設計的炮塔開發而成，能緊隨陸軍裝甲部隊推進，為前線作戰單位提供低空防衛，於1976年裝備西德陸軍，服役至2010年。

「獵豹」配備兩門歐瑞康35毫米口徑KDA機炮，裝有雷達及火控系統的雙人炮塔，車長及炮手都坐在可360度全方向旋轉的炮塔內，兩門齊射可達每分鐘1100發；雷達及火器控制系統由搜索雷達、追蹤雷達、光學瞄準器、敵友識別器、炮口初速感應器及射控電腦組成，最大搜索距離達15公里，同時具有優良的抗干擾能力，各項射擊參數皆可自動輸入計算機，可大幅縮短反應時間，由發現空中目標到驅動炮塔及炮身對目標開火只需約6至8秒。

「獵豹」最高路速可達每小時65公里，行動距離550公里，其機動力足以伴隨裝甲部隊的主力戰車推進，備有核生化防護系統，可在核生化環境下作戰。

「獵豹」防空戰車戰車性能諸元：

車身長度：7.68公尺

寬度：3.27公尺

高度：3.29公尺（雷達天線收起狀態）

重量：47.5噸

載員：3人（駕駛員、炮手及車長）

裝甲： 鋼質裝甲

主武器： 歐瑞康35毫米口徑KDA機炮 x 2

副武器： 4聯裝76毫米口徑煙幕彈發射器 x 2

速度：時速65公里

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