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    支援軍火沒忘後勤！強森：英近日將有22救護車、40消防車抵烏

    英國首相強森（見圖）宣布近日內，將有22輛救護車所組成的車隊，抵達烏克蘭。（資料照，法新社）

    英國首相強森（見圖）宣布近日內，將有22輛救護車所組成的車隊，抵達烏克蘭。（資料照，法新社）

    2022/04/26 13:52

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄交戰已進入62天，目前俄軍集中至烏東、烏南，打響頓巴斯戰役（The Battle for the Donbas）。對此，英國官方稍早宣布，為增加烏軍的後勤量能，其將派出22輛救護車，偕同已被派遣至烏國的40輛消防車，提供各式醫療援助。

    據英媒《天空新聞》報導，英國將為烏克蘭提供新的救護車、消防車及醫療用品，同時替衛生專家籌措資金，讓其能協助烏國緊急應變小組，處理俄軍攻擊後所導致的慘況。

    據報導，接下來幾天內，英國將有一批由22輛救護車所組成的車隊，抵達烏克蘭，加入目前已被派遣至烏國的40輛消防車，協助救災。

    此外，英國政府也將向慈善援助機構「UK-Med」提供30萬英鎊（約新台幣1120萬）的資金，以便讓該單位能夠幫忙培訓烏國的醫生及護士。

    英國首相強森（Boris Johnson）表示：「自2個多月前入侵開始以來，我們都對俄羅斯蓄意針對醫院（砲襲）的憎惡畫面感到震驚。」

    強森指出：「今（我們）宣布將（援助）新的救護車、消防車及衛生專家資金，將可使烏克蘭人（具有）更佳的裝備，實施重要的醫療照護，並拯救生命。」

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