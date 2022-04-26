動真格了？ 哈爾科夫驚見俄軍最新主力戰車T-90M出動

俄軍最新主力戰車T-90M「突破-3」（Proryv-3）在哈爾科夫被發現。（圖擷自推特）

2022/04/26 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯在烏東重啟攻勢，同時加強對於烏克蘭第二大城哈爾科夫圍攻，在哈爾科夫赫見俄軍最新主力戰車T-90M「突破-3」（Proryv-3）出沒。

有網友在推特PO圖表示，俄軍最新主力戰車T-90M「突破-3」（Proryv-3）在哈爾科夫被發現，疑似擊退烏克蘭軍後，駐紮當地俄軍陣地的照片，影像曝光後立刻引發網友討論，有網友笑稱烏克蘭很快就有T-90M可以用了。

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2020年4月服役的T-90M「突破-3」戰車，進行了主砲升級，擁有更強引擎，配備多重光電瞄準系統，能適應晝夜作戰，並且能跟其他戰車即時交換數據，共享戰場情報，報導提及，T-90M戰車戰力遠超舊款，保留了先前型號的優勢，包括出色的可靠性及最低維護成本。

Russian T-90M Proryv （Breakthrough） main battle tank was spotted in the Kharkiv region, Ukraine pic.twitter.com/YiC5fSCnmD — Dylan Malyasov （@DylanMalyasov） April 25, 2022

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