動真格了？ 哈爾科夫驚見俄軍最新主力戰車T-90M出動

2022/04/26 10:58

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯在烏東重啟攻勢,同時加強對於烏克蘭第二大城哈爾科夫圍攻,在哈爾科夫赫見俄軍最新主力戰車T-90M「突破-3」(Proryv-3)出沒。

有網友在推特PO圖表示,俄軍最新主力戰車T-90M「突破-3」(Proryv-3)在哈爾科夫被發現,疑似擊退烏克蘭軍後,駐紮當地俄軍陣地的照片,影像曝光後立刻引發網友討論,有網友笑稱烏克蘭很快就有T-90M可以用了。

2020年4月服役的T-90M「突破-3」戰車,進行了主砲升級,擁有更強引擎,配備多重光電瞄準系統,能適應晝夜作戰,並且能跟其他戰車即時交換數據,共享戰場情報,報導提及,T-90M戰車戰力遠超舊款,保留了先前型號的優勢,包括出色的可靠性及最低維護成本。

Russian T-90M Proryv (Breakthrough) main battle tank was spotted in the Kharkiv region, Ukraine pic.twitter.com/YiC5fSCnmD