健康早亮紅燈？外媒：普廷出席「復活節彌撒」照片疑似造假

2021年5月2日，出席由莫斯科基督救世主主教座堂東正教復活節儀式的普廷，打的是暗紅色領帶。（資料照，路透）

2022/04/26 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）先前和防長紹伊古（Sergei Shoigu）會面時，就曾遭捕捉到他右手緊抓桌邊，健康似乎亮紅燈，而外媒近日對比了他去年及今年出席復活節彌撒活動的影像，差異甚微，認為官方釋出的照片有造假之嫌。

據英媒《每日郵報》報導，俄羅斯時間4月24日，普廷偕同莫斯科市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）出席了基督救世主主教座堂（Cathedral of Christ the Saviour）所舉辦的復活節彌撒活動。

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普廷身穿一席深藍西裝、白色襯衫，打上了深紫色的領帶，手持燃燒的紅色蠟燭，參與子夜禮拜，不過，俄國反對派媒體及烏克蘭都認為，官方釋出的照片及影片，皆是偽造的，是普廷去年5月2日出席相同活動，在同一地點所攝下。

對比2021年5月2日普廷出席彌撒和今年4月24日出席的照片，普廷手上皆拿著紅蠟燭，表情、動作及神色都十分雷同，唯一較大的差異就是，普廷去年出席同一場活動時，別的是暗紅色領帶，今年則是打上了深紫色領帶。

據報導，普廷上週和防長紹伊古（Sergei Shoigu）會面，討論是否要繼續強攻馬立波市內的亞速鋼鐵廠（Azovstal）時，就曾被外媒指他面容臃腫，無精打采，當時外界就盛傳謠言，稱普廷的健康狀況大有問題。

俄媒《村落》（The Village）指出，普廷今年參加彌撒時，穿著與和去年一樣的西裝，拿的蠟燭也是相同樣式，克宮（Kremlin）官網所釋出的照片，也能證明這一點；而俄國反對派調查媒體《Agentstvo》也指，官方直播的影片中，普廷似乎在轉場中，消失在鏡頭內。

Telegram頻道「我們能解釋」（Mozhem Obyasnit）也指出，普廷連續2年在同一個地點出席彌撒的照片，幾乎無法辨別；而烏國內政部顧問赫拉申科（Anton Herashchenko）也抨擊說，這是普廷再一次使用影片編輯，企圖操控輿論的作法遭到抓包。

2022年4月24日，出席同一場合所舉辦的東正教彌撒的普廷，別的則是深紫色的領帶，差異十分細微。（法新社）

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