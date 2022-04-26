烏克蘭耕地受戰火波及 英情報局：2022年農作收成將減少兩成

英國國防情報局最新情報彙總指出，烏克蘭2022年的糧食收成量可能會比2021年還少兩成。（路透）

2022/04/26 10:11

〔即時新聞／綜合報導〕隨著俄羅斯入侵烏克蘭，做為全球主要的農業生產國和出口國，戰火導致耕地面積減少，同時也對全球糧食市場產生重大影響。英國國防部稍早在推特公佈國防情報局（Defence Intelligence）的最新情報彙總，指出烏克蘭2022年的糧食收成量可能會比2021年還少兩成。

英國國防情報局在情報彙總中指出，烏克蘭是世界第4大農產品生產國和出口國，戰火使得可耕地減少，進而導致烏克蘭糧食供應減少，如此一來將產生通貨膨脹壓力，拉高全球糧食價格。

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糧食價格提高可能對全球糧食市場產生重大影響，並威脅全球糧食安全，特別是一些經濟不發達的低開發國家。

烏克蘭農業部長列申柯（Roman Leshchenko）3月下旬曾提及，烏克蘭今年春季作物播種面積可能會比2021年減少一半以上，降到約700萬公頃。

美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）3月29日曾在聯合國安理會會議中指出，俄羅斯總統普廷製造了這場全球糧食危機，對烏克蘭發動戰爭、戰爭對全球糧食安全影響的責任，完全落在俄羅斯和普廷的身上。

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