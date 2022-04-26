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    中國封城民怨深、股市暴跌股民哀嚎 習近平：堅持紅色基因

    中共總書記習近平昨天巡察北京人民大學，要學生堅持紅色基因。（圖擷取自網路）

    中共總書記習近平昨天巡察北京人民大學，要學生堅持紅色基因。（圖擷取自網路）

    2022/04/26 07:53

    〔即時新聞／綜合報導〕中國抗疫封城之役仍在持續，上海硬封城已到天怒人怨地步，北京類封城居民大搶菜，而昨天，中國股市更遭重擊，三大指數集體跳水，均跌超過5%，兩市逾760檔個股跌停。A股1天市值蒸發超過4兆人民幣（約台幣17.8兆元），人民幣重貶600個基點。就在此刻，中共總書記習近平出現北京人民大學，發表談話，強調要「堅持黨的領導傳承紅色基因」，紮根建設具中國特色世界一流大學。

    在習近平堅持清零政策之下，中國各地嚴苛封城，上海已封城近1個月，疫情持續擴大、死亡人數增加，近日更「硬隔離」，將居民以鐵欄圍住，將上海市圍如大監獄，民眾怨氣更甚，居民更時現斷糧、斷藥慘劇，北京也在今起擴大核酸檢測，已有數個小區被封控，北京市民非必要不得出京，居民大搶菜，擔心隨時封城斷糧。

    昨天，中國人行決定，自5月15日起，下調金融機構外匯存款準備金率1個百分點，即外匯存款準備金率由現行的9%下調至8%。等於向場釋放長期資金，但仍救不了股市，股市暴跌股民哀嚎遍野。

    不過，昨天的習近平卻是現身北京人民大學，據官媒新華社釋出的訊息，指習近平是向人民大學師生「賀節」，祝賀五四青年節，在對學生講話中，習近平強調的是要堅持黨的領導、堅持傳承紅色基因，守好黨的重要陣地，要辦具中國特色的世界一流大學。

    中共總書記習近平昨天巡察北京人民大學，要學生堅持紅色基因。（圖擷取自網路）

    中共總書記習近平昨天巡察北京人民大學，要學生堅持紅色基因。（圖擷取自網路）

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