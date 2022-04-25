俄軍拍片向烏軍俘虜母親勒贖金 烏總統顧問：越來越像IS！

烏總統顧問指稱，俄軍寄影片給畫面中這名烏軍俘虜的母親勒索贖金。（圖翻攝自波多利亞克推特）

2022/04/25 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mikhailo Podolyak）今天（25日）透過推特分享一段俄軍發給烏軍俘虜母親要求贖金的影片，痛批俄羅斯軍隊越來越像伊斯蘭國（IS）恐怖份子！

從波多利亞克分享的影片可以得知，出現在畫面中的男子名叫Novikov Alexey Antonovich，自稱是「頓內茨克地區領土防禦第109旅」（109th Brigade of The Territorial Defensw of The Donetsk Region）的士兵，並於4月23日被俄軍俘虜。

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掌鏡者疑似為破除俄軍虐待俘虜的外界指控，要求影片中的男子說自己過得很好，有水、有食物，還有專屬的空間可以上廁所，還強調自己沒有被打，但說話的同時神情緊張害怕。

波多利亞克指稱，這段影片後來被寄給這名士兵的母親，對方要求5000歐元（約新台幣15.7萬）贖金，威脅若不從，那麼下次就會收到她兒子被處決的影片，「俄軍越來越像伊斯蘭國武裝份子，俄羅斯必須被認定為恐怖主義國家！」

This video was sent by ???????? soldiers to a mother of ???????? captive. They demand €5000 and threat that the next video she gets will be her son’s execution. ???????? soldiers are increasingly similar to ISIS militants. ???????? must be recognized as a terrorist-state. pic.twitter.com/YBieljCe6V — Михайло Подоляк （@Podolyak_M） April 25, 2022

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