俄軍拍片向烏軍俘虜母親勒贖金 烏總統顧問：越來越像IS！

2022/04/25 22:28

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭總統顧問波多利亞克(Mikhailo Podolyak)今天(25日)透過推特分享一段俄軍發給烏軍俘虜母親要求贖金的影片,痛批俄羅斯軍隊越來越像伊斯蘭國(IS)恐怖份子!

從波多利亞克分享的影片可以得知,出現在畫面中的男子名叫Novikov Alexey Antonovich,自稱是「頓內茨克地區領土防禦第109旅」(109th Brigade of The Territorial Defensw of The Donetsk Region)的士兵,並於4月23日被俄軍俘虜。

請繼續往下閱讀...

掌鏡者疑似為破除俄軍虐待俘虜的外界指控,要求影片中的男子說自己過得很好,有水、有食物,還有專屬的空間可以上廁所,還強調自己沒有被打,但說話的同時神情緊張害怕。

波多利亞克指稱,這段影片後來被寄給這名士兵的母親,對方要求5000歐元(約新台幣15.7萬)贖金,威脅若不從,那麼下次就會收到她兒子被處決的影片,「俄軍越來越像伊斯蘭國武裝份子,俄羅斯必須被認定為恐怖主義國家!」

This video was sent by ???????? soldiers to a mother of ???????? captive. They demand €5000 and threat that the next video she gets will be her son’s execution. ???????? soldiers are increasingly similar to ISIS militants. ???????? must be recognized as a terrorist-state. pic.twitter.com/YBieljCe6V