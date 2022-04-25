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    被馬克宏勝選激勵 白宮幕僚長暗示拜登2024也有望連任！

    受到法總統馬克宏連任激勵，白宮幕僚長克萊恩暗示拜登2024年也有望順利連任。（路透）

    受到法總統馬克宏連任激勵，白宮幕僚長克萊恩暗示拜登2024年也有望順利連任。（路透）

    2022/04/25 19:14

    〔即時新聞／綜合報導〕法國現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）以超過58%得票率擊敗對手勒朋（Marine Le Pen），成為該國20年來首度連任的總統。此消息似乎也激勵了目前民調低迷的美國總統拜登（Joe Biden），白宮幕僚長克萊恩（Ron Klain）就特別在推特提出「有趣的觀察」，暗示拜登2024也有望連任。

    根據《每日郵報》報導，上週美國一份民調顯示，拜登的支持度為41%，除了前總統川普（Donald Trump），拜登輸給二戰後歷任美國總統，如此低迷的支持度讓民主黨部分人士擔心他會拖累今年11月的國會大選，甚至有聲音質疑他是否適合再戰2024。

    不過在馬克宏確定連任後，白宮幕僚長克萊恩在推特上分享美國民調機構Morning Consult的「全球領袖支持度調查」，意有所指表示：「馬克宏總統以兩位數的優勢戰勝勒朋（勒朋得票率逾41%），此前他的支持度僅36%。」貼文一出，被外界解讀是在回擊有關拜登的疑慮，暗示民調數字僅是參考，拜登2024也可能像馬克宏一樣順利連任。

    日前美國《國會山報》（The Hill）引述知情人士的消息指稱，拜登曾向前總統歐巴馬（Barack Obama）透露，他計畫要參加2024大選競選連任，他相信自己是唯一可以打敗川普的人選。

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