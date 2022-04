被馬克宏勝選激勵 白宮幕僚長暗示拜登2024也有望連任！

2022/04/25 19:14

〔即時新聞/綜合報導〕法國現任總統馬克宏(Emmanuel Macron)以超過58%得票率擊敗對手勒朋(Marine Le Pen),成為該國20年來首度連任的總統。此消息似乎也激勵了目前民調低迷的美國總統拜登(Joe Biden),白宮幕僚長克萊恩(Ron Klain)就特別在推特提出「有趣的觀察」,暗示拜登2024也有望連任。

根據《每日郵報》報導,上週美國一份民調顯示,拜登的支持度為41%,除了前總統川普(Donald Trump),拜登輸給二戰後歷任美國總統,如此低迷的支持度讓民主黨部分人士擔心他會拖累今年11月的國會大選,甚至有聲音質疑他是否適合再戰2024。

不過在馬克宏確定連任後,白宮幕僚長克萊恩在推特上分享美國民調機構Morning Consult的「全球領袖支持度調查」,意有所指表示:「馬克宏總統以兩位數的優勢戰勝勒朋(勒朋得票率逾41%),此前他的支持度僅36%。」貼文一出,被外界解讀是在回擊有關拜登的疑慮,暗示民調數字僅是參考,拜登2024也可能像馬克宏一樣順利連任。

日前美國《國會山報》(The Hill)引述知情人士的消息指稱,拜登曾向前總統歐巴馬(Barack Obama)透露,他計畫要參加2024大選競選連任,他相信自己是唯一可以打敗川普的人選。

An interesting observation, just FYI.



President Macron appears to have secured a double-digit victory over LePen, at a time when his approval rating is 36%. Hmmm....https://t.co/N50u8He5gW