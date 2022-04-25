俄兵手機掉在烏克蘭被盜94萬存款 遭諷「為搶奪平民戰利品付款」

有名俄羅斯士兵手機不小心掉在了烏克蘭，結果被當地不明人士檢到後，把帳戶內260萬盧比（約新台幣94萬元）的存款全數轉走。示意圖。（歐新社）

2022/04/25 17:48

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，期間不時傳出俄軍在烏克蘭四處搶劫財物、濫殺無辜的惡劣行徑。不過，近日卻有名俄羅斯士兵因受傷回鄉治療，發現手機不小心掉在烏克蘭，而撿到手機的人，竟藉此登入他的網路銀行，把帳戶內260萬盧比（約新台幣94萬元）的存款全數轉走，讓他的妻子因此氣到崩潰，卻遭諷刺「為他從平民搶來的戰利品付款」。

據英國《每日快報》報導，1名來自俄羅斯克拉斯諾達爾市（Krasnodar）的士兵丹尼斯（Denis），在烏克蘭執行任務時受傷，而被送往薩馬拉州（Samara）的醫院接受治療。但丹尼斯的妻子發現，他的手機不但掉落在烏克蘭境內，還被當地不明人士撿到後，利用該手機將他們存在Promsvyaz銀行內的所有存款全數轉出，讓她氣得向俄羅斯警方報案，希望能追回他們辛苦存下的積蓄。

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不少網友看到這個消息後，完全沒有人願意同情這名俄羅斯士兵的遭遇，「為他從平民那裡搶來的戰利品付款」、「完全不為這傢伙感到難過，我更可惜被盜的不是普廷的帳號」、「他已經很幸運了，當許多烏克蘭人損失更多時，他才失去積蓄而已」、「本來還覺得有點可憐，但想到他們在烏克蘭做的事，就完全不值得同情了」。

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