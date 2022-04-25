為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    「哈比人」沒滅絕？ 科學家：印尼這個島可能住著小人族

    科學家重建的女性弗洛勒斯人。（圖擷取自維基百科公有領域）

    科學家重建的女性弗洛勒斯人。（圖擷取自維基百科公有領域）

    2022/04/25 15:24

    〔編譯陳成良／綜合報導〕2003年研究人員在印尼弗洛勒斯島（Island of Flores）上發現一種古人類化石，後來稱為「弗洛勒斯人」（Homo floresiensis）。分析指出，他們身材矮小，成人平均身高也只有110公分，因此也被稱為「哈比人」。按理這個現代人類的「遠親」早已滅絕，不過參與相關研究的一位物學家認為，弗洛勒斯島上至今可能仍有「哈比人」生活在那裡。

    直至2009年，科學家才認定弗洛勒斯人確實為一種源自直立猿人的新人種，換句話說，弗洛勒斯人的演化地位跟尼安德塔人一樣，是現代人類的祖先「 智人」（Homo sapiens）的遠親，至於目前對於體型縮減的解釋，仍以島嶼侏儒化為主流。

    弗洛勒斯或花島（葡萄牙語：Flores，「花」的意思）是印尼小巽他群島中的一個島嶼，人口約180萬，其人口與土地面積於印尼排名第10。

    經過檢驗，科學家認為弗洛勒斯人是生活在更新世時期（Pleistocene）的一個人種。更新世為距今258萬年前~1.17萬年前這段時間

    據美國《科學人》雜誌（The Scientist）報導，參與這項研究的作者、現已退休的加拿大亞伯達大學學（University of Alberta）人類學教授福斯（Gregory Forth），經過幾年的實地考察、結合他之前的研究，認為這種人至少在近代、甚至是現在仍然隱居在弗洛勒斯島上。

    他把研究成果撰寫為《猿與人之間》（Between Ape and Human）一書，將於5月出版。

    福斯稱，當地一個名為里奧（Lio）的部落居民告訴他，他們見過一種小人。根據他們的描述，福斯認為他們見到的就是弗洛勒斯人，或者是類似的一種小人族人種。他的結論是，最合理的解釋是，「弗洛勒斯島上現在、或是直到最近，仍生活著一種非智人。」

    關於弗洛勒斯人是否還存在的傳言從不間斷，2017年3月底有一群人在印尼班達亞齊（Banda Aceh）騎越野機車，卻被突然從叢林裡衝出來的生物嚇到，只見該生物擁有人的體型，卻十分矮小，如同「哈比人」一般，且奔跑速度相當快。

    整起事件經過都被捕捉到，影片流傳到網路上後，讓眾多網友們議論紛紛，有一些人認為這不明生物為蘇門答臘北部的古老部落，該部落成員得身材通常都較矮小，但是也有人說這些只是傳說，目前並沒有科學根據。

    2017年3月，一群越野機車騎士在印尼班達亞齊省，被突然從叢林裡衝出來的生物（圖右前方）嚇到，該生物十分矮小，如同「哈比人」一般，且奔跑速度相當快。（翻攝自YouTube）

    2017年3月，一群越野機車騎士在印尼班達亞齊省，被突然從叢林裡衝出來的生物（圖右前方）嚇到，該生物十分矮小，如同「哈比人」一般，且奔跑速度相當快。（翻攝自YouTube）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    證明人類起源自非洲！ 「化石獵人」77歲李奇去世
    2022/01/03 19:21

    證明人類起源自非洲！ 「化石獵人」77歲李奇去世
    2.3萬年前的腳印！ 證明人類當時即穿越北美大陸
    2021/09/26 08:43

    2.3萬年前的腳印！ 證明人類當時即穿越北美大陸

    竹北8分鐘 這區高CP房價菁英青睞
    最新研究報告：新古代人種「龍人」疑為現代人類最近親戚
    2021/06/26 16:25

    最新研究報告：新古代人種「龍人」疑為現代人類最近親戚
    哈比人真實存在？ 菲國洞穴發現前所未見神奇物種
    2019/04/11 11:34

    哈比人真實存在？ 菲國洞穴發現前所未見神奇物種

    台新三十淨零論壇 吳東亮︰以金融引領永續
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播