「哈比人」沒滅絕？ 科學家：印尼這個島可能住著小人族

科學家重建的女性弗洛勒斯人。（圖擷取自維基百科公有領域）

2022/04/25 15:24

〔編譯陳成良／綜合報導〕2003年研究人員在印尼弗洛勒斯島（Island of Flores）上發現一種古人類化石，後來稱為「弗洛勒斯人」（Homo floresiensis）。分析指出，他們身材矮小，成人平均身高也只有110公分，因此也被稱為「哈比人」。按理這個現代人類的「遠親」早已滅絕，不過參與相關研究的一位物學家認為，弗洛勒斯島上至今可能仍有「哈比人」生活在那裡。

直至2009年，科學家才認定弗洛勒斯人確實為一種源自直立猿人的新人種，換句話說，弗洛勒斯人的演化地位跟尼安德塔人一樣，是現代人類的祖先「 智人」（Homo sapiens）的遠親，至於目前對於體型縮減的解釋，仍以島嶼侏儒化為主流。

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弗洛勒斯或花島（葡萄牙語：Flores，「花」的意思）是印尼小巽他群島中的一個島嶼，人口約180萬，其人口與土地面積於印尼排名第10。

經過檢驗，科學家認為弗洛勒斯人是生活在更新世時期（Pleistocene）的一個人種。更新世為距今258萬年前~1.17萬年前這段時間

據美國《科學人》雜誌（The Scientist）報導，參與這項研究的作者、現已退休的加拿大亞伯達大學學（University of Alberta）人類學教授福斯（Gregory Forth），經過幾年的實地考察、結合他之前的研究，認為這種人至少在近代、甚至是現在仍然隱居在弗洛勒斯島上。

他把研究成果撰寫為《猿與人之間》（Between Ape and Human）一書，將於5月出版。

福斯稱，當地一個名為里奧（Lio）的部落居民告訴他，他們見過一種小人。根據他們的描述，福斯認為他們見到的就是弗洛勒斯人，或者是類似的一種小人族人種。他的結論是，最合理的解釋是，「弗洛勒斯島上現在、或是直到最近，仍生活著一種非智人。」

關於弗洛勒斯人是否還存在的傳言從不間斷，2017年3月底有一群人在印尼班達亞齊（Banda Aceh）騎越野機車，卻被突然從叢林裡衝出來的生物嚇到，只見該生物擁有人的體型，卻十分矮小，如同「哈比人」一般，且奔跑速度相當快。

整起事件經過都被捕捉到，影片流傳到網路上後，讓眾多網友們議論紛紛，有一些人認為這不明生物為蘇門答臘北部的古老部落，該部落成員得身材通常都較矮小，但是也有人說這些只是傳說，目前並沒有科學根據。

2017年3月，一群越野機車騎士在印尼班達亞齊省，被突然從叢林裡衝出來的生物（圖右前方）嚇到，該生物十分矮小，如同「哈比人」一般，且奔跑速度相當快。（翻攝自YouTube）

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