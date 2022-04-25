烏軍收復赫爾松邊界5個村落 擊退俄軍7次進攻

俄軍儘管在小區域有些許的進展，但付出了很大的代價，烏軍仍然奮勇抵抗，多次擊退俄軍的攻勢。（示意圖/法新社）

2022/04/25 15:57

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，烏軍奮勇抵抗多次擊退俄軍的攻勢，有消息指出，俄軍儘管在某些小區域有些許的進展，但其他地方的攻勢受挫，損失慘重士氣低迷。

臉書粉專聯合部隊行動（Joint Forces Operation）今日在臉書PO文表示，截至4月24日止，烏克蘭軍隊擊退俄軍7次的進攻，摧毀了21輛裝甲車、18輛軍車、13輛戰車、3門火砲、4輛油罐車、3架鷹-10（Orlan-10）無人機。

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在烏克蘭一同奮戰的加拿大推特網友@CanadianUkrain1表示，24日俄軍損失70至80名士兵、7個軍備，車諾巴伊夫卡（Chornobaivka）的俄軍在當地時間深夜11點遭到烏軍砲擊，俄軍被迫從基謝利夫卡（Kyselivka）撤退，烏軍已收復尼古拉耶夫市（Mykolaiv）與赫爾松邊界的5個村落。

英國國防部也發布戰報，指出自從俄軍將重心轉向烏東後，戰況只有一點點進展，俄軍改採包圍馬里波地區的亞速鋼鐵廠的戰術，這表示烏軍在馬立波的抵抗讓俄軍攻勢開始疲乏，若沒有足夠的後勤支援與戰鬥能量，俄軍的戰況將難以突破烏軍的防線，另外俄羅斯國防部提議，戰死的俄軍撫恤金將由軍方監督，這反映了俄羅斯想對俄國民眾隱瞞俄軍的損失情況。

Alright. Updates.



During the day on the South front, the #Russians lost 70-80 military personnel and 7 pieces of equipment, including the Pantsir C1 anti-aircraft complex as well as armored vehicles and trucks.



Another strike on #Chornobaivka occurred last night around 2300. — Canadian Ukrainian Volunteer ????????????????✊???? （@CanadianUkrain1） April 25, 2022

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/7NVrOfB161



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/OfcnHgGfR3 — Ministry of Defence ???????? （@DefenceHQ） April 25, 2022

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