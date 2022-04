烏軍收復赫爾松邊界5個村落 擊退俄軍7次進攻

2022/04/25 15:57

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,烏軍奮勇抵抗多次擊退俄軍的攻勢,有消息指出,俄軍儘管在某些小區域有些許的進展,但其他地方的攻勢受挫,損失慘重士氣低迷。

臉書粉專聯合部隊行動(Joint Forces Operation)今日在臉書PO文表示,截至4月24日止,烏克蘭軍隊擊退俄軍7次的進攻,摧毀了21輛裝甲車、18輛軍車、13輛戰車、3門火砲、4輛油罐車、3架鷹-10(Orlan-10)無人機。

在烏克蘭一同奮戰的加拿大推特網友@CanadianUkrain1表示,24日俄軍損失70至80名士兵、7個軍備,車諾巴伊夫卡(Chornobaivka)的俄軍在當地時間深夜11點遭到烏軍砲擊,俄軍被迫從基謝利夫卡(Kyselivka)撤退,烏軍已收復尼古拉耶夫市(Mykolaiv)與赫爾松邊界的5個村落。

英國國防部也發布戰報,指出自從俄軍將重心轉向烏東後,戰況只有一點點進展,俄軍改採包圍馬里波地區的亞速鋼鐵廠的戰術,這表示烏軍在馬立波的抵抗讓俄軍攻勢開始疲乏,若沒有足夠的後勤支援與戰鬥能量,俄軍的戰況將難以突破烏軍的防線,另外俄羅斯國防部提議,戰死的俄軍撫恤金將由軍方監督,這反映了俄羅斯想對俄國民眾隱瞞俄軍的損失情況。

Alright. Updates.



During the day on the South front, the #Russians lost 70-80 military personnel and 7 pieces of equipment, including the Pantsir C1 anti-aircraft complex as well as armored vehicles and trucks.



Another strike on #Chornobaivka occurred last night around 2300.