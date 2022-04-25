跨國救援！ 烏克蘭黃金獵犬逃離戰火 前往美國展開新生活

烏克蘭犬隻飼養員費盡千辛萬苦，成功將黃金獵犬蒂蒙（Timon）送到美國新家。（圖翻攝自臉書Majestic Mountain Golden Retrievers）

2022/04/25 15:29

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，讓烏克蘭各地飽受戰爭蹂躪，更迫使不少烏克蘭人逃離家園，前往周遭各國避難。而一名烏克蘭犬隻飼養員更是費盡千辛萬苦，也要帶一隻黃金獵犬一起穿越戰火，將牠平安交託到美國飼主手中。

據美國媒體《WKRN》報導，烏克蘭犬隻飼養員西蒙年科（Irina Simonenko）在今年2月將1歲大的黃金獵犬蒂蒙（Timon），販售給住美國田納西州的威姆斯（Jennifer Weems），威姆斯預計將牠培訓成「醫療服務犬」，帶給處在焦慮狀態的人提供幫助。原本牠要在2月21日被送往美國，因航班問題而延後到3月，不料2月24日俄羅斯出侵略烏克蘭，把她們的計劃給全部打亂。

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雖然西蒙年科的居住地區還暫時沒被戰火波及，但她考量到戰爭帶來多項不確定因素，還是向威姆斯表示可以「退訂」蒂蒙，並會將費用全部退回。不過威姆斯並不想因此放棄她們，經過大約一個月的討論，2人同意執行一場跨國「救援行動」。西蒙年科冒著危險，開車帶蒂蒙穿越戰區前往其他國家，經過重重難關，最後終於抵達法國巴黎，將蒂蒙成功送上前往美國新家的班機，並在4月1日平安到達新家。

事後威姆斯表示，「我無法想像有人願意冒著生命危險把牠帶出來，我幾乎告訴我的家人我永遠不會看到這隻狗，就像我永遠不會看到牠一樣」，更感動直呼這趟救援能成功，簡直是奇蹟。目前蒂蒙已在新家安頓下來，但是牠的旅程還尚未結束，威姆斯打算先讓牠休息一段時間、接受檢查後，再開始帶牠一起工作，「如果我們帶牠去醫院或療養院，牠對那些人來說，會是一個非常激勵人心的故事！」

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