亂象又一樁！上海驚傳大量愛心捐贈險被倒賣

今早中國上海寶山區政府官方微博，公佈一起經寶山區居民檢舉，查獲到雲南捐贈上海寶山區的物資，190箱被倒賣至靜安區臨汾路一社區。（圖擷取自微博）

2022/04/25 13:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，封城期間各地亂象不斷，更有不肖人士趁機發災難財；今早中國上海寶山區政府官方微博，公佈一起經寶山區居民檢舉，而查獲到雲南捐贈上海寶山區的物資，有190箱被倒賣至靜安區臨汾路一社區的事件，對此特別向社會大眾致歉，並會防止類似事件再次發生。

據檢舉居民陳述，雲南省曲靖市日前向寶山區捐贈了一批蔬菜農產品，娃娃菜、蓮花白、番茄、小瓜、玉米、香蔥六類農產品組合裝箱，每箱6.5公斤，合計7692箱，共計50噸。然而接受捐贈之一的新江內燃機公寓，其負責人在收到190箱物資後，竟沒按照要求分配給公寓內住戶，而是私自將這批物資拿去倒賣、謀取私利。

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其惡劣行徑被居民發現後，立即報警處理，目前該負責人已被中國公安逮捕歸案，正在做進一步的調查中。事後上海寶山區政府官方也在微博上，對此次事件向大眾表達歉意，並表示會吸取這次的教訓，對之後捐贈物資的發放，管理流程會再做更進一步的完善規劃，避免讓有心人士再次鑽漏洞。

對此不少網友氣憤回應，要求相關單位務必要嚴厲懲處這些不肖份子，「從重從嚴判處」、「嚴懲嫌疑人及其同夥組織」、「在這種抗疫緊要關頭還在動這種腦筋，必須嚴懲！」、「倒賣物資，投機倒把罪，實錘了，發國難財的一定要嚴打嚴辦」。

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倒賣的惡劣行徑被居民發現後，立即報警處理，目前該負責人已被中國公安逮捕歸案，正在做進一步的調查中。（圖擷取自微博）

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