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    暗指索中安全協議？ 澳洲防長控中國：靠賄賂拿下國際交易

    索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（左）和中國駐索大使李明（右）22日共同為中國出資興建的國家體育場啟用剪綵。（法新社）

    索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（左）和中國駐索大使李明（右）22日共同為中國出資興建的國家體育場啟用剪綵。（法新社）

    2022/04/24 15:52

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）24日受訪時指控，中國為了拿下國際交易而行賄，但他不願說明中國近期與南太平洋島國索羅門群島簽署一份安全合作協議，是否就是透過這種手段達成。

    《法新社》24日報導，澳洲即將在5月21日舉行國會大選，杜登所屬的保守派政府正面臨中國透過簽署協議，在對索羅門的影響力上勝過澳洲的質疑，而杜登作出上述回應。

    杜登向《澳洲天空新聞》表示，「中國人沒在遵守我們的規則。如果你看看非洲，就知道當地存在賄賂貪腐情事。我們永遠都沒辦法和那種做法比拚，我們有必須恪守的價值觀和法治。」

    杜登不願說明「索中安全協議」是否也存在貪腐，但他直言，「事實是中國已經改變，中國對外國的侵略性干涉令人難以置信，他們準備透過賄賂打敗其他國家拿下交易，這就是現代中國的真實面。」

    據報導，索中已在日前簽署安全合作協議，其中允許中國人民解放軍海軍部署在索國的條款，令索國傳統盟友澳洲、美國、紐西蘭大為震驚，澳、美近期相繼指派代表團訪索，向索國總理蘇嘉瓦瑞表達對索中合作的疑慮。

    儘管蘇嘉瓦瑞一再強調，不會允許中國永久駐軍、建設軍事基地或投射軍事能力，但美方明確警告，一旦任何一方採取相關行動，美方勢必嚴加關切並作出相應回應。

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