烏軍東部最新戰報！ 烏軍擊退俄軍12次進攻

烏軍仍在奮勇抵抗俄軍的侵略，圖為正在搜尋俄軍設置地雷的烏克蘭士兵。（美聯社）

2022/04/24 15:09

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，俄軍目前將重點放在烏東地區，並聲稱佔領了許多區域，但烏軍仍奮勇抵抗，擊退多次俄軍的攻勢，近日有消息傳出4月23日烏軍擊退了俄軍12次的進攻，並摧毀了許多軍武設備。

臉書粉專聯合部隊行動（Joint Forces Operation）今日在臉書PO文表示，烏軍23日在盧甘斯克（Luhansk）與頓內茨克（Donetsk Oblast）擊退俄軍12次的攻勢，造成俄軍損失15輛裝甲車、4輛戰車、5門火砲、4輛機動車輛、1架SU-25戰機、3架鷹-10（Orlan-10）無人機等。

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英國國防部也在推特更新戰況，指出本週烏軍在盧、頓兩區擊退俄軍多次攻勢，俄軍雖然在烏東地區取得一些領土進展，但烏軍激烈抵抗，讓俄軍損失慘重，因重整部隊的時間有限，俄軍難以發揮實力，士氣持續低落。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/tFb39zzDtn



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/lZE8s05wuX — Ministry of Defence ???????? （@DefenceHQ） April 24, 2022

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