烏軍東部最新戰報！ 烏軍擊退俄軍12次進攻

2022/04/24 15:09

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭,俄軍目前將重點放在烏東地區,並聲稱佔領了許多區域,但烏軍仍奮勇抵抗,擊退多次俄軍的攻勢,近日有消息傳出4月23日烏軍擊退了俄軍12次的進攻,並摧毀了許多軍武設備。

臉書粉專聯合部隊行動(Joint Forces Operation)今日在臉書PO文表示,烏軍23日在盧甘斯克(Luhansk)與頓內茨克(Donetsk Oblast)擊退俄軍12次的攻勢,造成俄軍損失15輛裝甲車、4輛戰車、5門火砲、4輛機動車輛、1架SU-25戰機、3架鷹-10(Orlan-10)無人機等。

英國國防部也在推特更新戰況,指出本週烏軍在盧、頓兩區擊退俄軍多次攻勢,俄軍雖然在烏東地區取得一些領土進展,但烏軍激烈抵抗,讓俄軍損失慘重,因重整部隊的時間有限,俄軍難以發揮實力,士氣持續低落。

