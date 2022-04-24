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    英「特種空勤團」秘密在烏西抗俄？ 普廷下令徹查

    俄羅斯總統普廷（見圖）向聯邦偵查委員會下令，要蒐集英國特務在烏克蘭境內活動的證據。（法新社）

    俄羅斯總統普廷（見圖）向聯邦偵查委員會下令，要蒐集英國特務在烏克蘭境內活動的證據。（法新社）

    2022/04/24 12:14

    〔即時新聞／綜合報導〕俄官媒近日稱，有「破壞專家」（Sabotage specialist）名號的英國特種部隊「特種空勤團」（Special Air Service，SAS）正秘密在烏西利維夫（Lviv）助烏抗俄。對此，總統普廷（Vladimir Putin）已經下令相關單位調查，蒐集英國特務在烏克蘭境內活動的證據。

    據英媒《每日郵報》報導，針對近日傳出英國特種部隊「特種空勤團」在烏西利維夫協助烏國抗俄一事，普廷已下令有關單位調查，並對SAS部隊成員，展開搜索行動。

    俄官媒《俄新社》（Ria Novosti）指出，有著「普廷私人中情局」稱號的聯邦偵查委員會（Investigative Committee of Russia，IC）本月23日表示，其將對「英國SAS破壞者」在烏克蘭境內運作的狀況展開調查，特別會針對英國特務人員在利維夫活動的事實。

    聯邦偵查委員會23日指出，至少有2個小組來自英國SAS的破壞及游擊戰專家，已被派往利維夫地區；而該委員會的消息人士則透露，「特種空勤團」的特務人員，是執行破壞及黨派活動的專家，也擅長在敵軍領土上，招募並訓練幹員工作。

    據報導，俄羅斯似乎是從已遭俘虜的烏國士兵，得知SAS在烏運作的資訊；而這群來自英國的特務人員們，通常會將自己的身分偽裝成醫療工作人員，在戰區執行情蒐及破壞等任務，這群人是知識份子或各特殊領域的專家，甚至可稱他們為教授。

    俄國官媒稱，英國特種部隊「特種空勤團」，目前正在烏西幫助烏克蘭軍隊，圖為英國士兵。（擷取自英國陸軍官網）

    俄國官媒稱，英國特種部隊「特種空勤團」，目前正在烏西幫助烏克蘭軍隊，圖為英國士兵。（擷取自英國陸軍官網）

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