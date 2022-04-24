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    怒嗆普廷已經失敗！ 拜登：他永遠都無法占領整個烏克蘭

    美國總統拜登（見圖）指出，普廷在烏克蘭發動的戰爭已經失敗了。（圖擷取自@StateDept官方推特）

    美國總統拜登（見圖）指出，普廷在烏克蘭發動的戰爭已經失敗了。（圖擷取自@StateDept官方推特）

    2022/04/24 15:55

    〔即時新聞／綜合報導〕繼美國國務卿及防長即將訪問基輔（Kyiv）的消息經證實後，為了再次表達堅定支持烏克蘭的立場，美國總統拜登（Joe Biden）稍早透過國務院（U.S. Department of State）的社群平台發文指出，他認為俄國總統普廷所發起的侵烏戰爭，已經失敗了。

    據英媒《衛報》報導，拜登稍早經由國務院的推特發文指出：「我們在國內的團結，我們和盟友及夥伴的團結，還有我們跟烏克蘭人民的團結，正在向普廷捎出一則『明確無誤』的訊息：『他永遠都無法成功統治及占領整個烏克蘭』」。

    此外，由國務院所上傳的後製照片上，也寫下了：「對於在（烏克蘭）戰場上達成偉大目標（一事），普廷已經失敗了」，字卡上的嗆聲意味十分濃厚。

    據報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，他將於24日和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在基輔（Kyiv）會面，這也是自2月24日烏俄開戰以來，出訪層級最高的美方官員。

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