怒嗆普廷已經失敗！ 拜登：他永遠都無法占領整個烏克蘭

2022/04/24 15:55

〔即時新聞/綜合報導〕繼美國國務卿及防長即將訪問基輔(Kyiv)的消息經證實後,為了再次表達堅定支持烏克蘭的立場,美國總統拜登(Joe Biden)稍早透過國務院(U.S. Department of State)的社群平台發文指出,他認為俄國總統普廷所發起的侵烏戰爭,已經失敗了。

據英媒《衛報》報導,拜登稍早經由國務院的推特發文指出:「我們在國內的團結,我們和盟友及夥伴的團結,還有我們跟烏克蘭人民的團結,正在向普廷捎出一則『明確無誤』的訊息:『他永遠都無法成功統治及占領整個烏克蘭』」。

請繼續往下閱讀...

此外,由國務院所上傳的後製照片上,也寫下了:「對於在(烏克蘭)戰場上達成偉大目標(一事),普廷已經失敗了」,字卡上的嗆聲意味十分濃厚。

據報導,烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)表示,他將於24日和美國國務卿布林肯(Antony Blinken)及國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)在基輔(Kyiv)會面,這也是自2月24日烏俄開戰以來,出訪層級最高的美方官員。

.@POTUS: Our unity at home, our unity with our Allies and partners, and our unity with the Ukrainian people is sending an unmistakable message to Putin: He will never succeed in dominating and occupying all of Ukraine. pic.twitter.com/V4ltUz5EAW