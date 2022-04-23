可恥！ 俄軍強制動員佔領區居民 抓人上戰場當炮灰

根據烏克蘭情報單位掌握消息，俄軍因兵源嚴重不足，開始強制佔領區赫爾松與札波羅熱等地的居民充軍作戰，包含醫務人員，若不從恐遭處決。（圖取自烏克蘭國防部情報總局推特）

2022/04/23 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕俄軍不演了？根據烏克蘭情報單位掌握消息，俄軍因兵源嚴重不足，開始強制佔領區赫爾松（Kherson）與札波羅熱（Zaporizhzhia）等地的居民充軍作戰，包含醫務人員，若不從恐遭處決。

烏克蘭國防部情報總局（GUR）在官網指稱，由於俄軍兵源不足，現在開始強制佔領區的居民充軍作戰，如赫爾松、札波羅熱當地的年輕人就被強制動員，並要求哈爾科夫州沃爾臣斯克市（Vovchansk）的初級醫務人員上前線替受傷的俄軍治療，若拒絕可能會被處決。

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烏克蘭國防部情報總局指出，俄軍為了確保動員措施能確實達成，幾乎把離開赫爾松前往烏克蘭控制領土的路線完全封鎖，而在札波羅熱地區，俄軍和羅斯聯邦安全局（FSB）官員正急尋應徵入伍者，並將這些人派去前線作戰。

事實上，俄軍企圖仿製2014年吞併克里米亞（Crimea）的模式，在赫爾松與札波羅熱舉辦「偽造」獨立公投，如今被爆不等公投過關就直接抓人上戰場，缺兵問題似乎越來越嚴重。

#ГУРінформує

❗Окупанти розпочали примусову мобілізацію, в тому числі медиків, на захоплених територіях Херсонської, Запорізької та Харківської областей

????Детальніше: https://t.co/Ho9amb74XZ pic.twitter.com/5J7MxOClag — Defence intelligence of Ukraine （@DI_Ukraine） April 23, 2022

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