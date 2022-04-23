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    謠言終結站》俄女狙擊手遭烏軍俘虜？查核平台：錯誤！

    近日網傳影片宣稱，俄羅斯狙擊手斯塔里科娃遭烏克蘭軍隊俘虜，不但赤身裸體，更遭烏軍「野蠻」折磨。對此，查核平台《MyGoPen》經查證後指出，相關傳言皆為錯誤消息。（圖擷取自「MyGoPen」）

    近日網傳影片宣稱，俄羅斯狙擊手斯塔里科娃遭烏克蘭軍隊俘虜，不但赤身裸體，更遭烏軍「野蠻」折磨。對此，查核平台《MyGoPen》經查證後指出，相關傳言皆為錯誤消息。（圖擷取自「MyGoPen」）

    2022/04/23 21:07

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭近2個月，許多不實謠言也隨之竄起。近日網傳影片宣稱，俄羅斯女狙擊手斯塔里科娃（Irina Starikova）遭烏克蘭軍隊俘虜，不但赤身裸體，更被烏軍「野蠻」折磨。對此，查核平台《MyGoPen》經查證後指出，相關傳言皆為錯誤消息。

    《MyGoPen》查核平台指出，社群平台和通訊軟體近期流傳一則影片，並搭配傳言宣稱，俄羅斯女狙擊手斯塔里科娃日前遭烏克蘭軍隊俘虜，不但赤身裸體，被烏克蘭軍隊折磨的影片更流傳於網路上，該傳言更宣稱「烏克蘭軍隊真是野蠻」，並呼籲民眾廣為散佈、轉傳。

    針對網路傳言，《MyGoPen》查找影片出處發現，來源為「Telegram」通訊軟體中名為「спортик」的頻道，裡面有許多暴力影片，檢視群組內發布過的檔案，可發現網傳影片在2021年10月17日即已出現，非近期拍攝片段，網傳訊息「這是俄國女狙擊手遭烏軍毆打」或「亞速營虐待俄國女兵」的說法錯誤。

    根據烏克蘭當地媒體《OBOZREVATEL》報導，烏克蘭自2014年起便開始追捕斯塔里科娃，據稱她至少殺了40人，其中包括軍人及平民，不過目前仍無證據或報導顯示斯塔里科娃遭受虐待。

    另外，《MyGoPen》利用「спортиками」、「сфере наркобизнеса」等關鍵字搜索網傳影片發現，俄羅斯媒體曾於3月24日的《Lenta.ru》 報導，俄文翻譯Sonia Lin說明，「спортиками」即為英文的Sportsman（運動員），在俄國毒品交易市場中亦可稱為「打手」，他們類似於討債集團，專門對那些拿走貨物但沒有將毒品轉交給客戶的送貨員實施暴力制裁。因此網傳影片應為毒販私刑畫面。

    綜合上述內容，網傳影片2021年10月即在網路上流傳，是毒販毆打偷毒品者的私刑影片，和斯塔里科娃無關，更與近期烏俄無關，因此網傳影片為錯誤消息。

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