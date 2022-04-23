美國對中印拒譴責俄國「差別待遇」 原因與中國有關

美國總統拜登（右）與印度總理莫迪（左）去年9月在華府出席美、印、日、澳四方安全對話機制峰會。（法新社檔案照）

2022/04/23 20:25

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯揮軍烏克蘭以來，印度不但與中國一樣，迄今拒絕譴責俄國侵略行徑，反而還趁機撿便宜大買俄國石油，但是，印度卻未如中國頻頻遭西方點名批評、警告。美國有線電視新聞網（CNN）23日引述學者看法，美印對中國勢力擴張同感關切，印度在美國抗衡中國崛起上，扮演關鍵角色，這有助於解釋華府批評中國遲不願譴責俄國侵略，卻對同樣不表態的印度默不作聲。

上月白宮就印度對俄國侵略烏克蘭軍事行動的反應，指新德里「不堅定」，這個月美國總統拜登與印度總理莫迪會面表示，印度大買俄國能源不符合印度的利益，印度的世界地位也不會因此提高，不過並未對印度提出「具體要求」；22日英國首相強森親自訪問新德里，談促進雙方貿易、能源和軍事關係。然而，印度對俄烏戰爭的立場仍大致未變，還是不譴責莫斯科的侵略行動，4月7日在聯合國表決暫停俄羅斯在人權理事會的會員權，也投下棄權票。

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分析家指出，印度正好給西方上了一堂國際外交的大師班。由於印度在美國力圖抗衡中國崛起中扮演關鍵角色，西方有必要憋著一些話不說出口，或者如倫敦大學國王學院國際關係教授潘特（Harsh V. Pant）所說，美國明白需要以「需要爭取支持的新夥伴」對待印度。

新德里和華府都愈加對中國日漸擴張的軍力、在領土主張上強勢以及對弱小鄰國的經濟影響力越來越大感到不安。潘特說，華府抗衡中國的計畫，有一部份在於印度參與正逐漸活躍的「四方安全對話」（Quad），同時，印度也有自己對中國的憂慮，兩國邊境軍事對峙，印度大量依賴俄羅斯提供武器，用於包括在喜馬拉雅山邊境的駐軍。

拜登與莫迪4月初在美印國防、外交「2+2」會談上，也表明兩國對中國的強勢同感關切，美國國防部長奧斯汀指出，中國正試圖重塑區域和國際體系，美國和印度找出拓展軍事合作的「新機會」。印度智庫塔克薩希拉研究所（Takshashila Institution）中國研究計畫研究員凱瓦拉曼尼（Manoj Kewalramani）說，這是兩國不論對烏克蘭戰爭有何歧見，都「深刻了解彼此立場」的跡象。

CNN指出，這些憂慮有助於解釋，為什麼華府持續批評北京遲不願譴責俄國侵略烏克蘭，卻對同樣不對戰爭表態的印度默不作聲。

美國或許也體認到，印度與俄羅斯的關係，在歷史上與和西方關係所走的道路截然不同。美國國務卿布林肯日前曾說，印度與俄羅斯關係「發展了數十年，當時美國無法成為印度夥伴」。這番話顯然意指冷戰時期美國提供印度宿敵巴基斯坦軍事、金融援助，印度則向蘇聯靠攏，在此歷史背景下，印度一直十分仰賴向俄採購武器，侷限了新德里譴責莫斯科侵略烏國的能力。

潘特說，這些都造成印度現在成了「被各方爭取支持」的對象，一邊是莫斯科，一邊是西方，而印度看來平衡的相當好，「印度其實在這場危機中表現得非常強大」，「相當厲害」。

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