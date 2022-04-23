上海防疫真相影片曝光 黃安嗆假的「分化中國」遭小粉紅砲轟

記錄上海現況的影片「四月之聲」近日在中國網路上廣為流傳，但沒多久遭中國官方封殺，舔共藝人黃安今發文「幫腔」，嗆這部影片有問題是「假正義、真分化」，卻遭小粉紅一面倒打臉嗆聲。（圖取自微博；本報合成）

2022/04/23 19:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，官方封城手段引發民怨，一部記錄上海現況的影片「四月之聲」近日在中國網路上廣為流傳，但沒多久遭中國官方封殺。時常辱罵台灣讚揚中國的舔共藝人黃安今（23日）也發文「幫腔」，嗆這部影片有問題是「假正義、真分化」，卻遭小粉紅一面倒打臉嗆聲。

這部6分鐘的影片「四月之聲」記錄上海的確診數以及各種亂象，像嬰兒與父母分開隔離、救援物資貨車司機無人接應、物資短缺、老人病重無醫院接收以及家中寵物遭打死等慘況，但影片曝光後很快遭中國審查機構刪除，中國網友只能靠不斷轉發來抗議官方對言論自由的壓制。

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對此，黃安今上午在微博發文稱：「什麼視頻（影片）這麼搶手？我看了，六分多鐘的視頻都在講上海疫情，我看了兩分鐘吧，立刻心生警覺：『這套路太熟悉了，顏色革命呀！』剪輯一堆人的抱怨聲，視頻製作者沒露面、也不解說，這是最危險的做法，刻意帶風向、表面上好像很客觀，『骨子裡就是假正義、真分化』。」

黃安還替中國「擦脂抹粉」，稱中國人除了只能相信中國政府，「咱亂了，美國人會來救你？日本韓國會伸出援手？拉倒吧，它們恨不得中國大亂。」他還要眾人不要看、不要信這種「小道消息」，最後更稱：「團結的中國才是無敵的！」、「疫情不會是永遠，你我再憋一憋吧」。

該文一出中國網友不買帳，紛紛留言打臉黃安「這次你真的錯了...我是上海人，昨晚上海人全體憤怒的原因就是，這裡面的都是真實的，沒有任何謠言」、「作為出生和生活在這個城市裡的人，告訴你影片裡的每個錄音都是真實的....做人請善良」、「只會講風涼話的人請閉嘴」、「黃安這是他自己沒有遇到上海普通老百姓的困難，網上不少這樣的困難求救，但不見黃安轉發，你說多冷血假慈悲吧」、「說個話發影片就是顏色革命嗎？那直接大規模刪帖禁言算什麼？鎮壓革命？」、「你自己被關家門再說吧 只會嘴砲而已」、「安哥，你這是真不了解我們身在上海人民的水深火熱！」。

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舔共藝人黃安踢到鐵板，替中國「擦脂抹粉」遭中國網友砲轟。（翻攝自微博）

紀錄上海現況的短片「四月之聲」在中國社交平台上廣為流傳，中國官方急忙審查刪除，民眾只能靠著不斷轉發，抗議官方對言論自由的壓制。（圖翻攝自影片）

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