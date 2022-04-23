為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    烏克蘭戰爭即將滿3個月 重大事件一次看

    1名男子22日騎車經過烏克蘭南部港口馬立波的一棟已淪為廢墟的住宅大樓。俄羅斯總統普廷21日宣稱已「解放」馬立波。（路透）

    1名男子22日騎車經過烏克蘭南部港口馬立波的一棟已淪為廢墟的住宅大樓。俄羅斯總統普廷21日宣稱已「解放」馬立波。（路透）

    2022/04/23 20:00

    〔編譯張沛元／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭24日將滿3個月，這場戰爭已造成數千人死亡、數百萬人逃離家園，還有許多城市淪為廢墟，且迄今仍無停戰之兆。

    以下是路透整理的開戰以來的重要發展：

    2月24日：俄羅斯三線入侵烏克蘭，為歐洲國家自二戰以來所遭遇的最大攻擊，俄方稱此為將烏克蘭非軍事化與「去納粹化」的「特別軍事行動」。

    2月25日：烏克蘭部隊抵抗從北部、東部與南部進攻的俄軍，首都基輔遭砲擊。

    2月28日：俄烏雙方首度和談，但無突破。

    3月1日：俄軍攻擊基輔電視塔，加劇對第二大城哈爾科夫（Kharkiv）與其他城市的轟炸，被視為俄軍在無望快速拿下基輔後的戰術改變；俄軍疑因後勤問題以致有綿延數哩裝甲車隊在基輔附近停滯不前。

    3月2日：俄軍轟炸南部港口城市馬立波（Mariupol）達14小時並禁止平民撤離，此為馬立波遭俄軍圍城之始；俄軍進入黑海港口赫爾松（Kherson）市中心。

    3月3日：俄烏同意成立人道走廊以便平民撤離，聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）稱已有1百萬人逃離烏克蘭。

    3月4日：俄軍佔領歐洲最大的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠。北大西洋公約組織（NATO）以恐升高衝突為由，拒絕烏國的設立禁飛區的呼籲。

    3月8日：烏國城市蘇米（Sumy）平民透過首度成功設立的人道走廊撤離，UNHCR稱已有2百萬人逃離烏克蘭。

    3月9日：烏克蘭指控俄羅斯轟炸馬立波的一家婦產科醫院，有人員被埋在瓦礫中。

    3月13日：俄軍將戰事擴及烏西，對鄰近北約成員國波蘭邊境的亞沃利夫（Yavoriv）的一座基地發射飛彈。

    3月16日：烏克蘭指控俄軍轟炸馬立波的一座收容數百名平民的劇院，俄方否認。

    3月25日：隨著烏軍反守為攻與奪回基輔附近城鎮，俄方暗示將縮小目標，改以鎖定親俄分離主義者宣稱控制的烏東領土。

    3月29日：烏克蘭在土耳其伊斯坦堡的和談中提議讓烏克蘭成為中立國。

    3月30日：UNHCR稱已有超過4百萬人逃離烏克蘭。

    4月1日：烏克蘭從俄軍手中奪回更多基輔週遭領土，俄兵丟下坦克遠離基輔。

    4月3/4日：烏國在被收復的布查鎮（Bucha）發現萬人塚與近距離射殺的屍體，指控俄羅斯犯下戰爭犯罪，克里姆林宮否認。

    4月8日：烏克蘭及其盟國指責俄羅斯以飛彈攻擊烏東克拉莫托斯克（Kramatorsk）的火車站，造成至少52人死亡，俄羅斯否認。

    4月14日：俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）爆炸起火後沉沒，烏克蘭稱該艦遭飛彈擊沉，俄方則說是艦上彈藥爆炸所致。

    4月18日：俄羅斯出動數以千計的大軍進攻烏東。

    4月20日：UNHCR稱已有超過5百萬人逃離烏克蘭。

    4月21日：俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）宣稱已「解放」被困近2個月的馬立波，但仍有數百名烏軍死守於該市的一座鋼鐵廠。

    4月22日：俄軍將領稱當局意欲全面控制烏南與烏東。

    一名烏克蘭樞機主教15日在布查鎮的一處萬人塚為死者祈禱。位於烏國首都基輔附近的布查鎮4月初被發現有埋葬據信遭俄軍射殺的平民的萬人塚。（法新社）

    一名烏克蘭樞機主教15日在布查鎮的一處萬人塚為死者祈禱。位於烏國首都基輔附近的布查鎮4月初被發現有埋葬據信遭俄軍射殺的平民的萬人塚。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    烏軍復仇！ 殘忍屠殺布查平民 俄軍64步兵旅遭伏擊損失慘重
    2022/04/23 18:41

    烏軍復仇！ 殘忍屠殺布查平民 俄軍64步兵旅遭伏擊損失慘重
    跟進歐洲？ 烏克蘭總理：美國駐基輔大使館遲早會重開
    2022/04/23 16:56

    跟進歐洲？ 烏克蘭總理：美國駐基輔大使館遲早會重開

    太凍齡不科學《華燈》男神老妝上戲
    超神秘！俄國官媒：英「特種空勤團」正在烏西協助烏克蘭士兵
    2022/04/23 16:02

    超神秘！俄國官媒：英「特種空勤團」正在烏西協助烏克蘭士兵
    仍有數萬人受困馬立波！烏國副總理：今有望重開人道走廊撤離
    2022/04/23 13:30

    仍有數萬人受困馬立波！烏國副總理：今有望重開人道走廊撤離

    第12代Intel Core輕薄筆電首發來了
    34個基礎民用設施受損！頓內茨克州長：俄砲襲釀至少3死7傷
    2022/04/23 13:13

    34個基礎民用設施受損！頓內茨克州長：俄砲襲釀至少3死7傷
    摩爾多瓦恐遭俄鎖定？澤倫斯基：俄羅斯的野心不僅止於烏克蘭
    2022/04/23 12:39

    摩爾多瓦恐遭俄鎖定？澤倫斯基：俄羅斯的野心不僅止於烏克蘭
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播