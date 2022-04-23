烏克蘭戰爭即將滿3個月 重大事件一次看

1名男子22日騎車經過烏克蘭南部港口馬立波的一棟已淪為廢墟的住宅大樓。俄羅斯總統普廷21日宣稱已「解放」馬立波。（路透）

2022/04/23 20:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭24日將滿3個月，這場戰爭已造成數千人死亡、數百萬人逃離家園，還有許多城市淪為廢墟，且迄今仍無停戰之兆。

以下是路透整理的開戰以來的重要發展：

2月24日：俄羅斯三線入侵烏克蘭，為歐洲國家自二戰以來所遭遇的最大攻擊，俄方稱此為將烏克蘭非軍事化與「去納粹化」的「特別軍事行動」。

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2月25日：烏克蘭部隊抵抗從北部、東部與南部進攻的俄軍，首都基輔遭砲擊。

2月28日：俄烏雙方首度和談，但無突破。

3月1日：俄軍攻擊基輔電視塔，加劇對第二大城哈爾科夫（Kharkiv）與其他城市的轟炸，被視為俄軍在無望快速拿下基輔後的戰術改變；俄軍疑因後勤問題以致有綿延數哩裝甲車隊在基輔附近停滯不前。

3月2日：俄軍轟炸南部港口城市馬立波（Mariupol）達14小時並禁止平民撤離，此為馬立波遭俄軍圍城之始；俄軍進入黑海港口赫爾松（Kherson）市中心。

3月3日：俄烏同意成立人道走廊以便平民撤離，聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）稱已有1百萬人逃離烏克蘭。

3月4日：俄軍佔領歐洲最大的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠。北大西洋公約組織（NATO）以恐升高衝突為由，拒絕烏國的設立禁飛區的呼籲。

3月8日：烏國城市蘇米（Sumy）平民透過首度成功設立的人道走廊撤離，UNHCR稱已有2百萬人逃離烏克蘭。

3月9日：烏克蘭指控俄羅斯轟炸馬立波的一家婦產科醫院，有人員被埋在瓦礫中。

3月13日：俄軍將戰事擴及烏西，對鄰近北約成員國波蘭邊境的亞沃利夫（Yavoriv）的一座基地發射飛彈。

3月16日：烏克蘭指控俄軍轟炸馬立波的一座收容數百名平民的劇院，俄方否認。

3月25日：隨著烏軍反守為攻與奪回基輔附近城鎮，俄方暗示將縮小目標，改以鎖定親俄分離主義者宣稱控制的烏東領土。

3月29日：烏克蘭在土耳其伊斯坦堡的和談中提議讓烏克蘭成為中立國。

3月30日：UNHCR稱已有超過4百萬人逃離烏克蘭。

4月1日：烏克蘭從俄軍手中奪回更多基輔週遭領土，俄兵丟下坦克遠離基輔。

4月3/4日：烏國在被收復的布查鎮（Bucha）發現萬人塚與近距離射殺的屍體，指控俄羅斯犯下戰爭犯罪，克里姆林宮否認。

4月8日：烏克蘭及其盟國指責俄羅斯以飛彈攻擊烏東克拉莫托斯克（Kramatorsk）的火車站，造成至少52人死亡，俄羅斯否認。

4月14日：俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）爆炸起火後沉沒，烏克蘭稱該艦遭飛彈擊沉，俄方則說是艦上彈藥爆炸所致。

4月18日：俄羅斯出動數以千計的大軍進攻烏東。

4月20日：UNHCR稱已有超過5百萬人逃離烏克蘭。

4月21日：俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）宣稱已「解放」被困近2個月的馬立波，但仍有數百名烏軍死守於該市的一座鋼鐵廠。

4月22日：俄軍將領稱當局意欲全面控制烏南與烏東。

一名烏克蘭樞機主教15日在布查鎮的一處萬人塚為死者祈禱。位於烏國首都基輔附近的布查鎮4月初被發現有埋葬據信遭俄軍射殺的平民的萬人塚。（法新社）

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