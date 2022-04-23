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    誰會中？美威力球迎30週年 頭獎預估達117億元

    美國威力球彩券於1992年4月22日開賣後迎來30週年，最新1期的頭彩獎金預估可達到4億美元（約新台幣117億元）。威力球彩券示意圖。（歐新社）

    美國威力球彩券於1992年4月22日開賣後迎來30週年，最新1期的頭彩獎金預估可達到4億美元（約新台幣117億元）。威力球彩券示意圖。（歐新社）

    2022/04/23 16:07

    〔即時新聞／綜合報導〕美國威力球（Powerball）彩券於1992年4月22日開始販售，30年後的最新1期將在今天（23日）開出，頭彩獎金預估可達到4億美元（約新台幣117億元）。

    《ABC》報導，威力球彩券最初每張售價為1美元，當時只有14個州和哥倫比亞特區參與，首個頭獎於印第安納州開出，中獎人喜獲590萬美元（約等同現在的1200萬美元、新台幣3.5億）。

    時至今日，威力球彩券已漲到每張2美元，並且在全美45州與哥倫比亞特區、波多黎各、美屬維京群島出售，這30年來累計出現393個頭獎得主，總獎金達250億美元（約新台幣7327億元）。

    威力球今年一共開出2次頭獎，首先是1月5日加州和威斯康辛州2名幸運兒平分6.326億美元（約新台幣185億元），接著是2月14日在康乃狄克州開出的1.853億美元（約新台幣54億元）。

    威力球史上最高同時也是全球最高的頭彩為15.86億美元（約新台幣464億元），則於2016年1月開出，不過當時是由3名中獎人平分。據了解，威力球中獎機率為24.9分之1，但中頭獎的機率為2.922億分之1。

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