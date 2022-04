大猩猩竟手機成癮！動物園下令：禁止遊客拿手機靠近

2022/04/23 18:12

〔即時新聞/綜合報導〕「手機成癮」的問題現在不僅存在於人類社會,就連大猩猩也難以抵擋手機的「魅力」。日前就有隻住在美國動物園的大猩猩,因過分著迷於遊客們的智慧型手機,而願不和其他同伴互動,園方擔心此情況會影響牠的身心健康,因此下令禁止遊客拿著手機靠近牠,希望能幫助大猩猩早日脫離成癮狀況、回歸群體生活。

據《芝加哥太陽報》 的報導,美國芝加哥林肯動物園(Lincoln Park Zoo)的工作人員近期發現,園內現年16歲名為阿瑪雷(Amare)的猩猩,都不與同住的3隻大猩猩玩耍、互動,反而是經常獨自坐在展示區玻璃旁,一坐就是整個下午。經過調查後才發現,是因為遊客將手機裡的影音畫面展示給阿瑪雷看,讓牠對此產生好奇,進而出現「手機成癮」的症狀。

園內的靈長類研究及保護中心主任羅斯(Stephen Ross)對此表示,遊客這樣無心的行為會對阿瑪雷造成不小的影響,牠與其他同住的大猩猩們正處於成年前的重要成長階段,會透過與彼此的互動來學習如何交流、相處,也會有如人類的「兄弟會」般,出現相互競爭的情況。然而阿瑪雷因為太過專心在遊客的手機上,不僅會使牠注意力渙散、脾氣變得具有侵略性,還可能因此影響在群體中的社會地位。

目前園方為了幫助阿瑪雷脫離「手機成癮」的狀況,在不影響遊客參觀為前提下,於展示區內拉上紅繩,將動線與展示區玻璃隔得更遠,並在現場指派工作人員,隨時注意現場有無遊客拿手機靠近阿瑪雷或其他大猩猩,同時也向遊客呼籲一起讓阿瑪雷能在身心健康的狀態下迎接成年。

