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    大猩猩竟手機成癮！動物園下令：禁止遊客拿手機靠近

    日前傳出美國動物園有隻大猩猩，因過分著迷於遊客們的智慧型手機，而出現「手機成癮」的症狀。（法新社；本報合成）

    日前傳出美國動物園有隻大猩猩，因過分著迷於遊客們的智慧型手機，而出現「手機成癮」的症狀。（法新社；本報合成）

    2022/04/23 18:12

    〔即時新聞／綜合報導〕「手機成癮」的問題現在不僅存在於人類社會，就連大猩猩也難以抵擋手機的「魅力」。日前就有隻住在美國動物園的大猩猩，因過分著迷於遊客們的智慧型手機，而願不和其他同伴互動，園方擔心此情況會影響牠的身心健康，因此下令禁止遊客拿著手機靠近牠，希望能幫助大猩猩早日脫離成癮狀況、回歸群體生活。

    《芝加哥太陽報》 的報導，美國芝加哥林肯動物園（Lincoln Park Zoo）的工作人員近期發現，園內現年16歲名為阿瑪雷（Amare）的猩猩，都不與同住的3隻大猩猩玩耍、互動，反而是經常獨自坐在展示區玻璃旁，一坐就是整個下午。經過調查後才發現，是因為遊客將手機裡的影音畫面展示給阿瑪雷看，讓牠對此產生好奇，進而出現「手機成癮」的症狀。

    園內的靈長類研究及保護中心主任羅斯（Stephen Ross）對此表示，遊客這樣無心的行為會對阿瑪雷造成不小的影響，牠與其他同住的大猩猩們正處於成年前的重要成長階段，會透過與彼此的互動來學習如何交流、相處，也會有如人類的「兄弟會」般，出現相互競爭的情況。然而阿瑪雷因為太過專心在遊客的手機上，不僅會使牠注意力渙散、脾氣變得具有侵略性，還可能因此影響在群體中的社會地位。

    目前園方為了幫助阿瑪雷脫離「手機成癮」的狀況，在不影響遊客參觀為前提下，於展示區內拉上紅繩，將動線與展示區玻璃隔得更遠，並在現場指派工作人員，隨時注意現場有無遊客拿手機靠近阿瑪雷或其他大猩猩，同時也向遊客呼籲一起讓阿瑪雷能在身心健康的狀態下迎接成年。

    日前傳出美國動物園有隻大猩猩，因過分著迷於遊客們的智慧型手機，而出現「手機成癮」的症狀。示意圖。（路透社）

    日前傳出美國動物園有隻大猩猩，因過分著迷於遊客們的智慧型手機，而出現「手機成癮」的症狀。示意圖。（路透社）

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