為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    墨西哥新州已26女性失蹤 18歲學生頭遭重創陳屍水池引爆示威

    今年有26名女性在墨西哥新萊昂州失踪，當地政府已調動更多人力和資源來尋找其他失踪婦女。情境照。（美聯社）

    今年有26名女性在墨西哥新萊昂州失踪，當地政府已調動更多人力和資源來尋找其他失踪婦女。情境照。（美聯社）

    2022/04/23 17:13

    〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥新萊昂州近期連續發生女性失蹤案，今年已統計26起，其中一名失蹤者為18歲學生德班希（Debanhi Escobar）；9日失蹤的德班希，在22日被發現陳屍於汽車旅館附近的一處蓄水池中，死因為頭部嚴重挫傷。

    根據《路透》報導，9日失蹤的18歲少女德班希，是新萊昂州連續女性失踪案的其中一名失蹤者，該案在墨西哥引發群眾抗議活動，數百名女性示威者包圍了新萊昂州首府蒙特雷市中心的一條高速公路，訴求停止性別暴力，抗議人潮一度使交通癱瘓。

    新萊昂州今年已統計到26名女性失踪，其中5人在通報失踪後幾日被發現死亡，而一名死者就是9日失蹤的德班希，死因是顱骨嚴重挫傷。

    德班希的爸爸表示，「我的女兒是因為當局的無能和性騷擾而死的」。墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）22日向德班希的家人表示哀悼。

    參加示威的45歲婦女弗洛雷斯（Adriana Flores）表示，自己是為了該州的所有女性發聲，希望擁有一個安全自由的家園。新萊昂州長加西亞（Samuel Garcia）本週表示，當地政府已調動更多人力和資源來尋找其他失踪者。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    可怕！女童吃餅乾後昏迷送醫 疑惡鄰居投毒奪死
    2022/02/08 17:01

    可怕！女童吃餅乾後昏迷送醫 疑惡鄰居投毒奪死
    美田納西州降創紀錄暴雨22死 專家分析：全球暖化所致
    2021/08/23 16:11

    美田納西州降創紀錄暴雨22死 專家分析：全球暖化所致

    京站響應世界地球日 多重厚禮大方送
    墨西哥三級颶風引洪災 至少8人死亡
    2021/08/22 11:19

    墨西哥三級颶風引洪災 至少8人死亡
    美德州載移民廂型車撞電桿翻覆 釀10死20傷
    2021/08/05 12:58

    美德州載移民廂型車撞電桿翻覆 釀10死20傷

    第12代Intel Core輕薄筆電首發來了
    靜岡熱海土石流事發20天 罹難人數攀升至18人、尚有10人失蹤
    2021/07/20 12:07

    靜岡熱海土石流事發20天 罹難人數攀升至18人、尚有10人失蹤
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播