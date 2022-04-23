墨西哥新州已26女性失蹤 18歲學生頭遭重創陳屍水池引爆示威

今年有26名女性在墨西哥新萊昂州失踪，當地政府已調動更多人力和資源來尋找其他失踪婦女。情境照。（美聯社）

2022/04/23 17:13

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥新萊昂州近期連續發生女性失蹤案，今年已統計26起，其中一名失蹤者為18歲學生德班希（Debanhi Escobar）；9日失蹤的德班希，在22日被發現陳屍於汽車旅館附近的一處蓄水池中，死因為頭部嚴重挫傷。

根據《路透》報導，9日失蹤的18歲少女德班希，是新萊昂州連續女性失踪案的其中一名失蹤者，該案在墨西哥引發群眾抗議活動，數百名女性示威者包圍了新萊昂州首府蒙特雷市中心的一條高速公路，訴求停止性別暴力，抗議人潮一度使交通癱瘓。

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新萊昂州今年已統計到26名女性失踪，其中5人在通報失踪後幾日被發現死亡，而一名死者就是9日失蹤的德班希，死因是顱骨嚴重挫傷。

德班希的爸爸表示，「我的女兒是因為當局的無能和性騷擾而死的」。墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）22日向德班希的家人表示哀悼。

參加示威的45歲婦女弗洛雷斯（Adriana Flores）表示，自己是為了該州的所有女性發聲，希望擁有一個安全自由的家園。新萊昂州長加西亞（Samuel Garcia）本週表示，當地政府已調動更多人力和資源來尋找其他失踪者。

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