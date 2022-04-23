健康亮紅燈？普廷與防長會談無力癱坐 全程緊抓桌邊掀熱議

俄羅斯總統普廷和國防部長紹伊古21日在克里姆林宮會面，普廷無力癱坐及右手緊抓桌角邊緣情形，引發觀察家臆測他健康可能惡化。（法新社）

2022/04/23 04:03

〔編譯楊芙宜／台北報導〕新聞周刊（Newsweek）和華盛頓觀察家報（The Washington Examiner）報導，俄羅斯總統普廷和俄國國防部長紹伊古21日在克里姆林宮會面的影片，再掀各界對普廷健康的熱議：一些觀察家認為，從俄國入侵烏克蘭以來，普廷健康似在迅速惡化。

此電視轉播畫面影像顯示，普廷在和紹伊古會談時，癱軟無力靠著椅子，12分鐘會談全程右手緊抓桌角邊緣，引發外界臆測普廷健康可能亮起紅燈。這段影片已在社群媒體廣傳，雖然克里姆林宮指出兩人會面討論俄國在烏克蘭馬立波的軍事戰略，普廷身體狀況已成為焦點。

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基輔獨立報（The Kyiv Independent）備受尊敬的國防記者波諾馬連科（Illia Ponomarenko）推文說，「這只是我（的問題）還是普廷真的隨著戰爭每一天過去，就看起來更不健康了？」、「現在和2月底之間，我可看出（普廷外觀）有巨大差異」。

前英國國會議員兼小說家門施（Louise Mensch）轉推有該影片連結的推文，並表示，我之前報導過，普廷有帕金森氏症，「這裡你可見到他緊抓著桌子，所以看不到他顫抖的手，但他無法停止他的腳抖動」。

瑞典經濟學家、前俄烏兩國顧問艾斯倫德（Anders Aslund）推文說，普廷和紹伊古會談顯示，普廷心情沮喪，且健康似乎不佳；紹伊古必須讀他的評論給普廷聽且口齒十分含糊不清，顯示他心臟病發作的謠言是有可能的。

普廷2月24日下令俄軍入侵烏克蘭以來，他健康狀況就一直遭到質疑。普廷先前最近一次露面，他的臉和脖子看起來浮腫，讓專家臆測他可能是在服用類固醇、或在接受化療。

根據俄羅斯調查新聞機構Proekt在4月1日報導，有醫生團隊經常去看普廷：從2016年至2020年，一名專長在甲狀腺癌的外科醫生共去看了普廷35次，另一名耳鼻喉醫師去看了普廷59次。

據報導，普廷也在紹伊古建議下，一直在使用替代療法，包括浸泡在「裝有充滿鹿茸血液萃取物的浴缸」中養生。鹿血被認為可以改善心血管系統，並使皮膚恢復活力。

前美國總統川普的俄羅斯顧問希爾（Fiona Hill）2月告訴政治新聞媒體「Politico」，普廷可能因為背部問題，在吃高劑量類固醇。

據莫斯科時報報導，近來有關普廷健康惡化的傳言，包括他曾在本月接受甲狀腺癌手術的說法，克里姆林宮都予以否認。

Here is the video.



He says that in order to preserve the lives of #Russian soldiers and officers, the assault has to be cancelled. pic.twitter.com/zrSmu0A01y — Canadian Ukrainian Volunteer ????????????????✊???? （@CanadianUkrain1） April 21, 2022

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