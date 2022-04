健康亮紅燈？普廷與防長會談無力癱坐 全程緊抓桌邊掀熱議

2022/04/23 04:03

〔編譯楊芙宜/台北報導〕新聞周刊(Newsweek)和華盛頓觀察家報(The Washington Examiner)報導,俄羅斯總統普廷和俄國國防部長紹伊古21日在克里姆林宮會面的影片,再掀各界對普廷健康的熱議:一些觀察家認為,從俄國入侵烏克蘭以來,普廷健康似在迅速惡化。

此電視轉播畫面影像顯示,普廷在和紹伊古會談時,癱軟無力靠著椅子,12分鐘會談全程右手緊抓桌角邊緣,引發外界臆測普廷健康可能亮起紅燈。這段影片已在社群媒體廣傳,雖然克里姆林宮指出兩人會面討論俄國在烏克蘭馬立波的軍事戰略,普廷身體狀況已成為焦點。

基輔獨立報(The Kyiv Independent)備受尊敬的國防記者波諾馬連科(Illia Ponomarenko)推文說,「這只是我(的問題)還是普廷真的隨著戰爭每一天過去,就看起來更不健康了?」、「現在和2月底之間,我可看出(普廷外觀)有巨大差異」。

前英國國會議員兼小說家門施(Louise Mensch)轉推有該影片連結的推文,並表示,我之前報導過,普廷有帕金森氏症,「這裡你可見到他緊抓著桌子,所以看不到他顫抖的手,但他無法停止他的腳抖動」。

瑞典經濟學家、前俄烏兩國顧問艾斯倫德(Anders Aslund)推文說,普廷和紹伊古會談顯示,普廷心情沮喪,且健康似乎不佳;紹伊古必須讀他的評論給普廷聽且口齒十分含糊不清,顯示他心臟病發作的謠言是有可能的。

普廷2月24日下令俄軍入侵烏克蘭以來,他健康狀況就一直遭到質疑。普廷先前最近一次露面,他的臉和脖子看起來浮腫,讓專家臆測他可能是在服用類固醇、或在接受化療。

根據俄羅斯調查新聞機構Proekt在4月1日報導,有醫生團隊經常去看普廷:從2016年至2020年,一名專長在甲狀腺癌的外科醫生共去看了普廷35次,另一名耳鼻喉醫師去看了普廷59次。

據報導,普廷也在紹伊古建議下,一直在使用替代療法,包括浸泡在「裝有充滿鹿茸血液萃取物的浴缸」中養生。鹿血被認為可以改善心血管系統,並使皮膚恢復活力。

前美國總統川普的俄羅斯顧問希爾(Fiona Hill)2月告訴政治新聞媒體「Politico」,普廷可能因為背部問題,在吃高劑量類固醇。

據莫斯科時報報導,近來有關普廷健康惡化的傳言,包括他曾在本月接受甲狀腺癌手術的說法,克里姆林宮都予以否認。

