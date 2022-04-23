為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    克里姆林宮：聯合國秘書長下週訪俄 將與蒲亭會談

    2022/04/23 03:06

    〔中央社〕克里姆林宮今天指出，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下週將在國內，與來訪的聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）會談。

    法新社報導，克里姆林宮在俄羅斯入侵烏克蘭第58天做出這項宣布。俄烏戰爭已導致數千人喪生和1200多萬人流離失所，釀成二戰以來歐洲最嚴重的難民危機。

    克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴俄羅斯新聞社（RIA Novosti）：「4月26日，聯合國秘書長古特瑞斯將抵達莫斯科，與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）談話。」

    「他也將受到俄羅斯總統蒲亭接見。」

    至於其他細節，俄方未立即提供。

    聯合國發言人20日表示，古特瑞斯之前已要求與俄羅斯和烏克蘭總統會面。

    自蒲亭2月24日揮軍入侵烏克蘭以來，聯合國在很大程度上被邊緣化。

    聯合國表示，古特瑞斯試圖藉由對話來終止俄烏戰爭。

    自古特瑞斯稱俄羅斯侵略烏克蘭違反聯合國憲章（UN Charter）後，蒲亭都不接古特瑞斯電話，或以任何方式與他聯繫。1110423

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播