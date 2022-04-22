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    追訴期滿前指認嫌犯 15年前英女童瑪德琳失蹤案現曙光

    葡萄牙檢方在近15年前於該國失蹤的英國女童瑪德琳一案的追訴期即將屆滿前，宣布指認1名德國性侵犯為正式嫌犯。圖為當年瑪德琳失蹤地的餐廳張貼尋人啟事。（美聯社）

    葡萄牙檢方在近15年前於該國失蹤的英國女童瑪德琳一案的追訴期即將屆滿前，宣布指認1名德國性侵犯為正式嫌犯。圖為當年瑪德琳失蹤地的餐廳張貼尋人啟事。（美聯社）

    2022/04/22 21:06

    〔編譯張沛元／綜合報導〕發生在近15年前的英國女童瑪德琳．麥坎（Madeleine McCann）失蹤案21日有最新發展，瑪德琳失蹤地葡萄牙的檢方趕在追訴期屆滿前指認1名嫌犯；儘管葡國檢方並未公佈嫌犯身分，但稱此舉是應德國當局要求，而德國數年前曾懷疑有性侵前科與戀童癖的男子布克納（Christian Brueckner），涉嫌殺害瑪德琳。

    葡萄牙對重罪設有15年追訴期的限制，據信葡國檢警因此加快腳步，將現年44歲、目前在獄中服刑的布克納，正式認定為瑪德琳失蹤案嫌犯，為繼瑪德琳的雙親在2007年被列為嫌犯以來，葡國檢方首度正式指認嫌犯。葡國檢方此舉能讓布克納能被送至葡萄牙接受正式訊問，但布克納的律師否認布克納與瑪德琳失蹤有關。

    2007年5月3日，與雙親前往葡萄牙南部阿爾加維（Algarve）度假的瑪德琳無故人間蒸發，當時距離她的4歲生日不到10天。此案被視為全球最令人痛心的未解謎團，備受各界關注與有多國參與調查，也曾傳出各種陰謀論。2020年6月，德國北部布朗帥克（Braunschweig）檢警表示，德國性侵犯與戀童癖布克納疑似涉嫌殺害瑪德琳，但布克納始終未因此遭到控罪。

    布克納目前因一起在葡萄牙犯下的性侵案入獄服刑，而這起性侵案的案發地點正是瑪德琳失蹤的阿爾加維，案發時間則是瑪德琳失蹤前18個月；據信布克納除了販毒與性侵，也會闖空門竊取財物，但卻在瑪德琳失蹤的2007年突然離開待了十多年的葡萄牙。

    英國女童瑪德琳2007年5月3日與雙親在葡萄牙度假時失蹤，當時還不滿4歲。（法新社）

    英國女童瑪德琳2007年5月3日與雙親在葡萄牙度假時失蹤，當時還不滿4歲。（法新社）

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