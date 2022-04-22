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    紐西蘭法院裁定嫌犯可「送中」 多國議員齊籲：勿創危險先例

    多國國會議員發公開信向紐西蘭總理阿爾登（見圖）、司法部長，呼籲勿創下嫌犯引渡中國危險先例。（美聯社檔案照）

    多國國會議員發公開信向紐西蘭總理阿爾登（見圖）、司法部長，呼籲勿創下嫌犯引渡中國危險先例。（美聯社檔案照）

    2022/04/22 18:29

    〔編譯管淑平／綜合報導〕紐西蘭最高法院日前裁定，一名被控涉及中國一樁謀殺案的韓裔永久居民，可被引渡到中國接受審判。這項裁決引起國際關切，紐西蘭正受到國際壓力，呼籲不要將這名嫌疑人引渡到中國。

    這名被指控涉及上海一樁謀殺案的嫌疑人金京燁（Kyung Yup Kim）擁有紐西蘭永久居民身分，在紐西蘭最高法院13日的裁定開綠燈後，若司法部依照中國的要求，將金京燁引渡到中國受審，將是紐西蘭首次將犯嫌引渡至中國受審。

    英國《衛報》22日報導，此案正使紐西蘭受到國際壓力，要求停止引渡金京燁到中國。由18個國家和歐洲議會超過170名多國跨黨派國會議員組成的「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC），22日向紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）、司法部長法亞弗（Kris Faafoi）發表公開信指出，引渡金京燁會例下「危險先例」，開啟其他引渡案的大門，會對遭中國迫害而流散他國的人的安全、福祉上有重大影響。

    紐西蘭最高法院裁決指出，准許引渡的前提是，中國政府保證當事人不會受到酷刑，並且獲得公正審判。對此，這封公開信舉出加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor）遭中國監禁並受到不當對待為例，「中國政府的外交保證已一貫地被證明是空話」；壓迫維吾爾人以及長期以來遭監禁者受到酷刑等都呈現出，「毫無疑問的，中國嚴重、明目張膽或者大規模侵犯人權」。

    參與連署的22名多國現任國會議員，在信中呼籲紐西蘭不要同意將任何人送交「中國惡名昭彰的司法和懲教體系。」

    紐西蘭最高法院做出這項裁決後，立即遭「人權觀察」（Human Rights Watch） 組織中國分部主任李察遜（Sophie Richardson）批評「漠視現實」；紐西蘭奧塔哥大學法律與社會中心主任安娜海（Anna High）也說，「因這項裁決深感不安」，並指中國刑事司法體系存有「嚴重且有充分紀錄的問題」。

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