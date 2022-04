狂言要完全控制烏南！ 俄軍宣布「特殊行動」第二階段目標

2022/04/22 19:16

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭將近2個月,俄軍正在烏東進行頓巴斯戰役(The Battle for the Donbas),俄羅斯軍方今(22日)宣布對烏克蘭「特別軍事行動」第二階段目標,計畫全面控制頓巴斯地區(烏東頓內茨克、盧甘斯克兩省合稱)和烏克蘭南部,「這將得以建立通往克里米亞半島的陸路通道」。

根據俄羅斯官媒《衛星通訊社》報導,俄羅斯中央軍區代理司令明涅卡耶夫(Rustam Minnekayev)今在俄國國防工業企業聯盟年度全體會議上發言時稱:「特別行動的第二階段已在兩天前啓動。第二階段的任務之一是全面控制頓巴斯地區和烏克蘭南部,這將得以建立通往克里米亞半島的陸路通道。」

綜合外媒報導,明涅卡耶夫還宣稱,控制烏克蘭南部將改善俄羅斯進入摩爾多瓦親俄分離地區「聶斯特河沿岸(Transnistria)」的通道,該地區與烏克蘭接壤;明涅卡耶夫也稱,「有證據表明當地俄語人口正受壓迫」。

俄羅斯國防部長紹伊古(Sergei Shoigu)上月29日曾指出,俄軍主要目標是解放頓巴斯地區:「特殊行動的第一階段任務已經達成,烏軍空軍的戰鬥潛力已經大幅降低,我們已經可以開始將專注力和努力投注在主要的目標上面,那就是解放頓巴斯地區。」

So, the Russian war’s new “official” goals:

1. Full control of Donbas

2. A land connection between Russia and Crimea

3. Full control of Southern Ukraine and a land access to the Transnistria (where “Russian-speaking population is being oppressed”)

Code red for Moldova ????