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    狂言要完全控制烏南！ 俄軍宣布「特殊行動」第二階段目標

    俄軍今（22日）宣布對烏克蘭「特別軍事行動」第二階段目標，計畫全面控制頓巴斯地區和烏克蘭南部。圖為遭俄軍轟炸的馬立波亞速鋼鐵廠。（路透）

    俄軍今（22日）宣布對烏克蘭「特別軍事行動」第二階段目標，計畫全面控制頓巴斯地區和烏克蘭南部。圖為遭俄軍轟炸的馬立波亞速鋼鐵廠。（路透）

    2022/04/22 19:16

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭將近2個月，俄軍正在烏東進行頓巴斯戰役（The Battle for the Donbas），俄羅斯軍方今（22日）宣布對烏克蘭「特別軍事行動」第二階段目標，計畫全面控制頓巴斯地區（烏東頓內茨克、盧甘斯克兩省合稱）和烏克蘭南部，「這將得以建立通往克里米亞半島的陸路通道」。

    根據俄羅斯官媒《衛星通訊社》報導，俄羅斯中央軍區代理司令明涅卡耶夫（Rustam Minnekayev）今在俄國國防工業企業聯盟年度全體會議上發言時稱：「特別行動的第二階段已在兩天前啓動。第二階段的任務之一是全面控制頓巴斯地區和烏克蘭南部，這將得以建立通往克里米亞半島的陸路通道。」

    綜合外媒報導，明涅卡耶夫還宣稱，控制烏克蘭南部將改善俄羅斯進入摩爾多瓦親俄分離地區「聶斯特河沿岸（Transnistria）」的通道，該地區與烏克蘭接壤；明涅卡耶夫也稱，「有證據表明當地俄語人口正受壓迫」。

    俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）上月29日曾指出，俄軍主要目標是解放頓巴斯地區：「特殊行動的第一階段任務已經達成，烏軍空軍的戰鬥潛力已經大幅降低，我們已經可以開始將專注力和努力投注在主要的目標上面，那就是解放頓巴斯地區。」

    烏克蘭南部港口城市尼古拉耶夫政府大樓上月底遭俄軍轟炸，造成30多人死亡。（法新社）

    烏克蘭南部港口城市尼古拉耶夫政府大樓上月底遭俄軍轟炸，造成30多人死亡。（法新社）

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