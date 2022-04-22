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    俄軍搗破「美在烏生化實驗室」救上千兒童？查核中心：錯誤訊息

    本月15日起網路流傳一支影片，配文聲稱「廣傳美國設在烏克蘭實驗室惡行，被俄羅斯軍方揭破」，實為錯誤資訊。（翻攝查核中心）

    本月15日起網路流傳一支影片，配文聲稱「廣傳美國設在烏克蘭實驗室惡行，被俄羅斯軍方揭破」，實為錯誤資訊。（翻攝查核中心）

    2022/04/22 13:12

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，網路湧入大量相關資訊，也有許多假消息相應而生。本月15日起網路流傳一支影片，配文聲稱「廣傳美國設在烏克蘭實驗室惡行，被俄羅斯軍方揭破」，稱俄軍「搗破美國實驗室救出長時間被困用作活人體生物實驗的數千名兒童」，台灣事實查核中心進行查證，核實傳言內容虛構且挪用無關事件影像，為錯誤訊息。

    網傳影片搭配文字訊息，稱「廣傳美國設在烏克蘭實驗室惡行，被俄羅斯軍方揭破！俄羅斯軍隊在烏克蘭搗破美國實驗室，救出數千名兒童，曾長時間被困用作活人體生物實驗！...設在烏克蘭數拾個實驗室，由美總統兒子控制，製造生化病毒！...美國在全球設立至少336個神秘實驗室！...黑媒不報，就由大家有良心人士廣傳」，影片字幕則為簡體字，查核中心對此進行查核。

    查核中心分別以俄文、英文與中文的「兒童」檢索俄羅斯衛星通訊社俄文版網站、英文版網站與中文版網站，在本月1日至12日間均無相關報導；查核中心又循線查到原文網站「Before Its News」，該網站為論壇，並非記者或媒體營運，刊載多篇文章已被查核為不實資訊，傳言原始出處為不具名且未附消息來源之英文文章，不是可信的消息來源。

    查核中心又進一步檢視影片中所示兒童照片，原圖為圖庫「Shutterstock」攝影記者所攝，紀錄2018年2月19日敘利亞東古塔兒童因敘利亞內戰受傷，接受治療的畫面。除此之外，該影片還挪用2003年6月12日美國麻省理工學院（MIT）實驗室的生物學博士後研究人員照片。畫面均與2022年的烏俄戰爭無關。

    綜合以上資訊，查核中心證實傳言為錯誤資訊。

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