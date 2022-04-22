為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍武百科》美國援烏「M777榴彈砲」 可搭配神劍導引砲彈攻敵

    美國運送「M777榴彈砲」支援烏軍作戰。（路透）

    美國運送「M777榴彈砲」支援烏軍作戰。（路透）

    2022/04/22 14:34

    〔即時新聞／綜合報導〕美國最新公布的烏克蘭軍事援助中，包含72門155口徑牽引砲「M777榴彈砲」。該砲是目前美國陸軍、海軍陸戰隊主要重型武器之一，曾投入伊拉克及阿富汗戰爭，表現優異，對於亟需重武器以便在頓巴斯對抗俄國的烏克蘭軍隊來說，無疑是一大利器。

    M777榴彈砲是由英國航太系統的全球戰鬥系統部門製造，目前約有70％的零件在美國生產。其特色包括大量使用鈦、鋁合金材料，因此重量相當輕盈，得以快速出入戰場、部署，對各種地形、天候的適應力高，也可用直升機搬運，但需要車輛牽引才有辦法移動。

    M777搭載數位火控系統，除了射擊管制外，也提供導航、火砲定位定向等功能。使用的彈藥有射程24公里的M107榴彈和射程40公里的M982神劍導引砲彈等。美國的升級版本M777ER可把最遠射程推升到70公里。

    我國在2002年規劃新式火砲換裝評估時，一度傳出考慮採購M777，最後則敲定美製M109A6帕拉丁自走砲。政府高層官員解釋，國軍是以機動化為優先考量，需要車輛牽引的M777雖然有其優點，但在機動性上仍輸給M109A6。

    M777榴彈砲性能諸元：

    重量：4200公斤

    長度：10.7公尺

    砲管長度：5.08公尺

    操作人數：5至9人

    射程：24公里（M107榴彈）、40公里（M982神劍導引砲彈）。M777ER版本提升為30至70公里

    射速：一般射速每分鐘2發；最高射速每分鐘5發

    M777是美軍主要重型武器之一。（歐新社）

    M777是美軍主要重型武器之一。（歐新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    性能大車拚！ 美英法、前蘇聯「人攜式防空飛彈」捍衛烏空域
    2022/04/21 11:35

    性能大車拚！ 美英法、前蘇聯「人攜式防空飛彈」捍衛烏空域
    軍武百科》俄國薩爾馬特號稱最強飛彈 裝載核彈頭可毀整個法國
    2022/04/21 10:48

    軍武百科》俄國薩爾馬特號稱最強飛彈 裝載核彈頭可毀整個法國

    普台高中申請錄取國內外校再創亮眼成績
    軍武百科》飛鏢彈殺傷力驚人 傳俄軍在敘利亞內戰曾用過
    2022/04/20 19:30

    軍武百科》飛鏢彈殺傷力驚人 傳俄軍在敘利亞內戰曾用過
    西方援烏最強武器！ 「風暴者」防空裝甲車搭配「星光」飛彈曝光
    2022/04/20 17:00

    西方援烏最強武器！ 「風暴者」防空裝甲車搭配「星光」飛彈曝光

    許富凱寵媽一流 送CITIZEN一起偽出國賞櫻
    軍武百科》航艦主力護衛隊 共軍萬噸大驅055型驅逐艦性能曝
    2022/04/20 15:39

    軍武百科》航艦主力護衛隊 共軍萬噸大驅055型驅逐艦性能曝
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播