軍武百科》美國援烏「M777榴彈砲」 可搭配神劍導引砲彈攻敵

美國運送「M777榴彈砲」支援烏軍作戰。（路透）

2022/04/22 14:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國最新公布的烏克蘭軍事援助中，包含72門155口徑牽引砲「M777榴彈砲」。該砲是目前美國陸軍、海軍陸戰隊主要重型武器之一，曾投入伊拉克及阿富汗戰爭，表現優異，對於亟需重武器以便在頓巴斯對抗俄國的烏克蘭軍隊來說，無疑是一大利器。

M777榴彈砲是由英國航太系統的全球戰鬥系統部門製造，目前約有70％的零件在美國生產。其特色包括大量使用鈦、鋁合金材料，因此重量相當輕盈，得以快速出入戰場、部署，對各種地形、天候的適應力高，也可用直升機搬運，但需要車輛牽引才有辦法移動。

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M777搭載數位火控系統，除了射擊管制外，也提供導航、火砲定位定向等功能。使用的彈藥有射程24公里的M107榴彈和射程40公里的M982神劍導引砲彈等。美國的升級版本M777ER可把最遠射程推升到70公里。

我國在2002年規劃新式火砲換裝評估時，一度傳出考慮採購M777，最後則敲定美製M109A6帕拉丁自走砲。政府高層官員解釋，國軍是以機動化為優先考量，需要車輛牽引的M777雖然有其優點，但在機動性上仍輸給M109A6。

M777榴彈砲性能諸元：

重量：4200公斤

長度：10.7公尺

砲管長度：5.08公尺

操作人數：5至9人

射程：24公里（M107榴彈）、40公里（M982神劍導引砲彈）。M777ER版本提升為30至70公里

射速：一般射速每分鐘2發；最高射速每分鐘5發

M777是美軍主要重型武器之一。（歐新社）

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