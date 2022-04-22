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    菲國大選將登場！多名候選人表態強硬抗中 包括現任副總統

    菲國現任副總統羅貝多（見圖）當前民調僅次小馬可仕，她在選前辯論會上表態，菲律賓應帶領其他鄰國對中國採取強硬立場，挑戰北京在該地區不斷進行的軍事擴張。（路透）

    菲國現任副總統羅貝多（見圖）當前民調僅次小馬可仕，她在選前辯論會上表態，菲律賓應帶領其他鄰國對中國採取強硬立場，挑戰北京在該地區不斷進行的軍事擴張。（路透）

    2022/04/22 11:13

    〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓下月即將舉行總統選舉，多位候選人表態要在南海主權爭議上對中國採取更強硬的立場，承諾當選後將尋求執行2016年的南海仲裁，要求北京離開菲國海域。

    根據《美國之音》報導，菲律賓總統大選在即，在本月的選前電視辯論會上，包括現任副總統羅貝多（Leni Robredo）在內的多名候選人均表態，菲律賓應帶領其他鄰國對中國採取強硬立場，挑戰北京在該地區不斷進行的軍事擴張。

    當前民調僅次於小馬可仕（Bongbong Marcos）的羅貝多在辯論中表示，菲律賓擁有國際法庭的仲裁裁決，必須將此用做對抗中國的槓桿，她說，「我們未來要利用這項仲裁，說服同為東南亞聯盟的鄰國繼續為此戰鬥，最終落實仲裁裁決」。

    另一名候選人，首都馬尼拉市長杜馬戈索（Isko Moreno Domagoso）抗中態度更加明確，他承諾若當選將尋求聯合國大會介入，要求其他聯國成員承認馬尼拉對抗北京取得的法律勝利。

    然而，民調穩定領先的候選人小馬可仕對中態度較為和緩，部分觀察家認為，他若順利當選，很可能維持現任總統杜特蒂的對中政策，即放棄行使海牙裁決，同時與中國進行雙邊對話，換取北京當局某些開發援助上的利益。

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