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    俄軍攻烏受挫！ 專家：習近平將調整對台計畫

    有專家認為，中國國家主席習近平將仔細分析俄國入侵烏克蘭所暴露的弱點，重新調整對台灣的計畫和態度。（美聯社、路透，本報合成）

    有專家認為，中國國家主席習近平將仔細分析俄國入侵烏克蘭所暴露的弱點，重新調整對台灣的計畫和態度。（美聯社、路透，本報合成）

    2022/04/22 07:54

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯地面部隊被迫從基輔周邊地區撤離，以及黑海艦隊旗艦莫斯科號被擊沉，俄羅斯對烏克蘭的軍事挫敗正在加劇。有專家認為，中國國家主席習近平將仔細分析俄國入侵烏克蘭所暴露的弱點，重新調整對台灣的計畫和態度。

    《美聯社》報導，世界上沒有一個國家會比中國更關注，一支規模較小、武器處於劣勢的烏克蘭軍隊，是如何重創被認為是世界最強大軍隊之一的俄國軍隊。中國與俄國一樣，一直野心勃勃改革自身的蘇聯式軍隊。

    美國麻省理工學院政治學者傅泰林（Taylor Fravel）表示，有鑑於俄羅斯在烏克蘭的行動，習近平和解放軍必須了解到一個大問題，也就是一支經過改革和現代化的軍隊，是否能執行比起俄國入侵烏克蘭更複雜的行動。他說，許多國家在俄國入侵後，對俄國實施嚴厲、協調一致的制裁措施，並展現向烏克蘭提供高科技武器的意願，這可能會讓習近平重新考慮他對台灣的態度。

    新加坡的國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）高級研究員葛蘭姆（Euan Graham）說，很難看到俄羅斯在侵略烏克蘭任何層面取得成功，一直密切關注參與俄羅斯軍事改革的俄國總統普廷（Vladimir Putin），直到約1週前才任命入侵烏克蘭行動的總指揮官，顯然是希望迅速取勝，並嚴重誤判烏克蘭的抵抗。

    美國的政府服務企業CENTRA Technology高級顧問大衛．陳（David Chen）表示，中國近年來沒有遇過能衡量自身軍事實力的重大衝突，上次交戰已是1979年的中越戰爭，而從俄國在烏克蘭的經驗上，會讓中國中央軍事委員會知道，任何這類作戰涉及的未知因素比預期的還要多。

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