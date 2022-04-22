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    俄羅斯擴大制裁美加90人 禁止賀錦麗、札克柏格入境

    臉書創辦人札克柏格在俄羅斯最新制裁名單中，被無限期禁止入境。（美聯社）

    臉書創辦人札克柏格在俄羅斯最新制裁名單中，被無限期禁止入境。（美聯社）

    2022/04/22 00:22

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭遭多國制裁，莫斯科也不甘示弱，陸續祭出反制措施，俄國外交部21日宣布，擴大制裁美國和加拿大共90名官員等人士，禁止美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、臉書創辦人札克柏格（Mark Zuckerberg）等人入境。

    綜合外媒報導，俄國外交部週四宣布，擴大對美國官員的入境禁令，制裁名單包括賀錦麗和29名美國官員、商人和記者，美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）、五角大廈發言人柯比（John Kirby）及臉書執行長札克柏格都在內。

    俄國外交部在聲明中指出，「這些人被無限期禁止進入俄羅斯聯邦」。

    俄國外交部也宣布對61名支持加拿大政府「恐俄」立場的官員、記者和軍事專家實施制裁。

    名單包括加拿大特種作戰部隊指揮官博伊文（Steve Boivin）少將、中央銀行行長馬克林（Tiff Macklem）、多倫多市長莊德利（John Tory ）及渥太華市長沃森（Jim Watson）等人。

    俄國外交部說，這61人被無限期禁止進入俄羅斯。

    俄國宣布，無限期禁止美國副總統賀錦麗入境。（歐新社）

    俄國宣布，無限期禁止美國副總統賀錦麗入境。（歐新社）

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