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    和芬蘭保持同步 瑞典正加快評估加入北約

    瑞典正加快評估是否申請加入北大西洋公約組織，以和芬蘭保持同步。圖為瑞典總理安德森（左）13日和芬蘭總理馬林（右）在斯德哥爾摩會面。（法新社）

    瑞典正加快評估是否申請加入北大西洋公約組織，以和芬蘭保持同步。圖為瑞典總理安德森（左）13日和芬蘭總理馬林（右）在斯德哥爾摩會面。（法新社）

    2022/04/21 22:29

    〔編譯楊芙宜／台北報導〕烏俄戰爭已8週，芬蘭國會正展開辯論、更靠近加入北大西洋公約組織（NATO）之際，瑞典申請加入北約的動能也正在增強。彭博21日報導，瑞典外交部長林德（Ann Linde）接受該國公共電台Ekot頻道訪問時表示，針對瑞典一項可能成為北約成員國的申請，政黨可能加快審議過程，原本計畫5月底前完成討論時程，應會提早至5月13日。

    這代表瑞典正計畫加快對申入北約審慎分析的過程，以維持和芬蘭同步。林德說，「烏克蘭情勢持續惡化，芬蘭已提出其分析，而瑞典有很大壓力要完成本身分析」。

    在芬蘭政府完成一項評估國家安全環境改變的白皮書後，芬蘭國會週三（20日）已展開辯論程序，預期將為申入北約鋪路。芬蘭國會10大黨團領袖中，有8個黨團領袖表態支持加入北約、或和北約軍事結盟，包括社民黨籍總理馬林（Sanna Marin）聯盟政府最大盟友中間黨。

    林德指出，芬蘭是瑞典最親近盟邦，芬蘭申入北約會影響到瑞典的安全環境，「因此，非常重要的是，我們對彼此進程有充分洞悉，我們也的確如此，以及我們合理地相互配合協調」。

    瑞典有長達200年歷史以維持中立著稱，芬蘭則是和俄羅斯邊界最長的歐盟國家，瑞、芬兩國長期秉持軍事不結盟原則，在安全政策上密切協同行動。俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭爆發後，兩國民意和政壇風向急遽轉變。芬蘭近期民調顯示，加入北約支持度從過去20多年來的2成至3成，暴增至逾6成。

    瑞典「晚報」（Aftonbladet）20日公布新民調顯示，高達57%瑞典受訪民眾支持成為北約成員國，僅21%反對；在社民黨人裡，41%支持對25%反對，支持加入北約首次成為多數。值得注意的是，瑞典「晚報」由工運部分持有、是挺社民黨人的自家報；該報公開支持加入北約，被視為社民黨立場轉變的風向。瑞典執政的社民黨過去長期對加入北約持反對立場、認為瑞典應維持永久中立。

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