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    德將提供先進裝甲車 交換東歐國家戰車援烏

    斯洛維尼亞準備提供數量頗多的前蘇聯T-72主戰戰車給烏克蘭，換取德國的黃鼠狼（Marder，見圖）步兵戰車和狐式（Fuchs）輪型裝甲車。（歐新社）

    斯洛維尼亞準備提供數量頗多的前蘇聯T-72主戰戰車給烏克蘭，換取德國的黃鼠狼（Marder，見圖）步兵戰車和狐式（Fuchs）輪型裝甲車。（歐新社）

    2022/04/22 00:44

    〔中央社〕德國不願直接供應烏克蘭重型武器，不過願提供東歐各國先進的裝甲車，換取這些國家援助烏克蘭戰車，抵抗俄軍的侵略。

    德國國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）今天表示，戰事目前進入關鍵階段，必須盡快援助烏克蘭武器、尤其是烏克蘭士兵能馬上操作的武器。

    她證實，德國已與「北大西洋公約組織」（NATO）盟國達成共識，幾個東歐國家未來幾天將把前蘇聯時期的戰車和裝甲車交給烏克蘭，德國計劃提供先進的武器補償這些國家。

    蘭布雷特沒有透露是那些東歐國家，不過據「德新社」（DPA）報導，斯洛維尼亞準備提供數量頗多的前蘇聯T-72主戰戰車給烏克蘭，換取德國的黃鼠狼（Marder）步兵戰車和狐式（Fuchs）輪型裝甲車。

    此外，她證實，德國將訓練烏克蘭軍人使用PzH 2000型自走火砲。荷蘭正準備將這款德國製的重型武器交給烏克蘭。

    蘭布雷特強調，德國聯邦國防軍（Bundeswehr）裝備吃緊，為了國防和執行北約任務，無法再提供任何裝甲車等重型武器給烏克蘭。

    烏克蘭迫切需要重型武器抵禦俄軍入侵。在北約盟國當中，捷克率先提供前蘇聯的戰車給烏克蘭，並承諾協助維修，荷蘭也打算提供自走火砲。

    烏克蘭要求德國供應戰車，但德國政府至今沒有點頭，在國內外受到批評。

    德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）昨天在拉脫維亞訪問時也指出，短期內德國無法提供烏克蘭重型武器，因此與盟邦講好先由對方提供，德國之後再補償。

    她強調，對德國來說，提供重型武器給烏克蘭「不是禁忌」，不過沒有解釋為何德國不願直接供應烏克蘭戰車和裝甲車。

    德國政府智庫學術暨政治基金會（Stiftung Wissenschaft und Politik）專家梅傑（Claudia Major）表示，西方國家提供的武器是烏克蘭挺住俄國侵略的關鍵，當中除了前蘇聯武器也有先進的西方武器，目前烏克蘭尤其需要戰車等重型武器。

    梅傑說，如果德國對烏克蘭的援助不足，等於默許俄羅斯的侵略，讓烏克蘭無法繼續獨立存在，她因此呼籲德國回應烏克蘭的請求，提供豹1型（Leopard 1）主力戰車等重型武器。

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