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    「俄」行不斷！ 俄軍下令處決全部烏東戰俘

    烏克蘭國防情報總局公布一段截獲的俄軍通訊，疑似俄軍軍官下令士兵處決所有的烏軍戰俘。（示意圖/法新社）

    烏克蘭國防情報總局公布一段截獲的俄軍通訊，疑似俄軍軍官下令士兵處決所有的烏軍戰俘。（示意圖/法新社）

    2022/04/21 16:16

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，俄軍在戰爭期間犯下種種暴行，例如姦淫婦女、性侵孩童、掠奪財物、濫殺無辜等，烏克蘭國防情報總局公布一段截獲的俄軍通訊，疑似俄軍軍官下令士兵處決所有的烏軍戰俘。

    烏克蘭國防情報總局（Defence intelligence of Ukraine）今日在推特po出一段音檔，可以聽到有位疑似俄軍的高階軍官正在對士兵們下命令，他命令士兵們將烏東波帕斯納地區的烏軍戰俘們處決。

    俄軍除了犯下布查大屠殺外，還在烏東城市阿夫迪夫卡（Avdiivka）投放「白磷彈」，除此之外有越來越多俄軍姦殺兒童、女性與掠奪平民錢財，國際組織與西方各國正在針對這些俄軍暴行展開調查。

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