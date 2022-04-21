佛心公司 美企業捐贈烏克蘭逾百架偵查無人機

空境公司捐贈逾百架偵察無人機「Quantix Recon」給烏克蘭。（圖片取自空境公司官網）

2022/04/21 14:24

〔即時新聞／綜合報導〕歐美國家持續輸送烏克蘭各式武器和軍援，除了官方外，「彈簧刀無人機」製造商空境公司（AeroVironment）也決定貢獻一臂之力，免費提供百架偵查無人機給烏軍使用。

空境公司聲明寫道，在烏克蘭力抗俄國入侵之際，將捐贈超過100架「Quantix Recon」無人機給烏軍方使用，並提供操作訓練服務。這項捐贈是上週公司執行長納瓦比（Wahid Nawabi）在烏國大使館與大使會面時提出。

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納瓦比表示，「烏克蘭軍隊對抗俄軍入侵，為自己的家園戰鬥，捍衛國家的自由。隨著戰情升溫，他們仍有解決軍事問題的需求。這筆捐贈將提供他們不受敵軍偵測及無線電頻率干擾的工具，並從遠處和無法觸及的劇烈變動戰場上，傳送精確且迅速的偵查訊息。」

納瓦比說，善用Quantix Recon所蒐集到的情資，烏軍在執行任務的效率上將獲得提升，也能讓其地面部隊避開危險。

聲明寫道，Quantix Recon無人機有著輕量、容易部署且全自動偵查等特性，獨特的混合垂直起降設計具備了多軸飛行器的優勢及固定翼飛行器的範圍、速度及效率。每顆電池飛行續航約45分鐘，可偵測範圍達1.6平方公里。

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