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    俄軍佔領車諾比核電廠「自掘墳墓」 員工憶被挾持的那段日子

    俄羅斯軍隊入侵烏克蘭之初，曾佔領過車諾比核電廠1個月。（美聯社）

    俄羅斯軍隊入侵烏克蘭之初，曾佔領過車諾比核電廠1個月。（美聯社）

    2022/04/21 14:21

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍隊入侵烏克蘭之初，曾佔領過車諾比核電廠1個月，並挾持員工大搞「馬拉松式輪班」導致身心俱疲，撤離後還被發現曾在高輻射禁區挖戰壕，根本「自掘墳墓」。外媒報導，正常情況下，該區域約有6000名員工，一半在核電廠工作，但俄軍入侵後絕大多數都被要求立刻撤離，僅剩百人留下，主要安全工程師施梅諾夫（Valerii Semenov）也是其中之一，他透露當時發生什麼事。

    《美聯社》報導，施梅諾夫表示，俄軍有先確認剩餘員工是否有激進人士，「我們說，看看我們的文件資料，9成都來自俄羅斯」，但實際上他們是烏克蘭愛國者，並心有餘悸地憶述，自己連續工作35天，每晚只睡3小時，即便俄軍允許換班，依然堅守崗位，「我擔心他們會安裝一些東西、破壞系統」。

    報導指出，工作人員雖然試圖別讓俄羅斯人靠近最危險的區域，但工廠處在沒電，改靠柴油發電機支撐循環水關鍵作業，讓30年老員工施梅諾夫看了心驚驚。此外，俄國士兵偷走了系統主要伺服器並切斷連接，以及員工的個人輻射監測器，導致烏國當局無法監測整個區域的輻射水平。

    禁區管理機構副負責人史夫札克（Maksym Shevchuck）說，盡管工作人員示警俄軍別輕舉妄動，但仍有多名士兵健康可能受損且毫無所知，「這些人年僅20歲左右。行動證明，他們的管理及在整個俄羅斯，人命似乎什麼都不是」。此外，150多名烏克蘭國民衛隊成員被帶往白俄羅斯，他擔心人已被送到俄羅斯去。

    曾多次訪問車諾比的歐洲議會綠黨前主席哈姆斯（Rebecca Harms）則建議，車諾比需要聯合國保護，不只是針對烏克蘭，還有白俄羅斯等周邊地區國家。

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