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    強硬清零惡果多！專家：春耕受影響 中國今年恐鬧糧荒

    當前中國正值春耕時節，當局在疫情下實施強硬封城與清零措施，卻導致境內糧食產業面臨諸多困境。（歐新社）

    當前中國正值春耕時節，當局在疫情下實施強硬封城與清零措施，卻導致境內糧食產業面臨諸多困境。（歐新社）

    2022/04/21 13:16

    〔即時新聞／綜合報導〕當前中國正值春耕時節，當局在疫情下實施強硬封城與清零措施，卻導致境內糧食產業面臨諸多困境，有專家認為，綜合考量俄烏開戰帶來糧食短缺的問題，若農耕作業持續受阻，中國今年恐鬧糧荒。

    《美國之音》刊文指出，時序入春，中國各省陸續進入春耕播種期，但由於該國境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，當局堅持執行封城等清零做法，已為部分地區的農耕構成影響。

    報導稱，中國東北3省是該國玉米、大豆與水稻的主要產區，但在強硬抗疫政策下，當地現已面臨務農勞動力不足、種子短缺及肥料漲價等困難，農業機具所需耗費的燃料價格也上漲。

    文章引述專家說法指出，中國國家主席習近平雖多次強調農業產出的重要性，更將糧食安全定調為類似「國安」的戰略問題，於此同時，中央卻仍堅持動態清零等強硬防疫措施，已影響到今年春耕進度，若情況進一步惡化，恐導致糧荒爆發。

    德國哥廷根大學經濟系教授于曉華則認為，北京將糧食安全放在戰略首位，順位甚至高於疫情，且持續擴大耕地面積，雖局部地區的春耕作業可能略受影響，但對長遠的糧安影響仍相當有限。

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