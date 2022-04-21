性能大車拚！ 美英法、前蘇聯「人攜式防空飛彈」捍衛烏空域

刺針防空飛彈。（美聯社）

2022/04/21 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭戰爭爆發後，各國持續軍援烏克蘭，其中可以立即投入戰場的人員攜行式防空飛彈，對於戰局時效性最佳，目前至少有4款，包括美式刺針丶英式星光丶法國西北風以及前蘇聯時期的「箭式」出現在戰場上，仿佛成為各國人攜式防空飛彈性能大比拚。

FIM-92「刺針」

FIM-92「刺針」（Stinger）為美軍研發便攜式防空飛彈，1981年服役至今，包含我國在內已經在美國和其他29個國家中服役，在俄羅斯入侵烏克蘭後，包含美、荷、德、丹麥等國都軍援烏克蘭刺針飛彈，立陶宛和拉脫維亞等國也在美國國防部批准下轉讓，烏克蘭至少已經接收超過2000枚刺針飛彈。

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「星光飛彈」

「星光飛彈」（Starstreak）攜行式防空飛彈，為英國研發，1997年開始服役，英國宣布提供烏克蘭「星光飛彈」，並對人員進行訓練，英國稱這可有效打擊俄空軍的主力米格戰機，星光飛彈是一款便攜性的防空高速飛彈（High Velocity Missile），發射後會在空中分離成3個獨立小彈頭，並在地面人員以雷射引導下擊毀敵軍戰機。

星光飛彈與美製刺針飛彈的不同在於無法「射後不理」，得仰賴大量訓練的人員操作才能產生最大效果。操作者需要在模擬射擊中擊中目標1000次，才符合戰場實用的資格，至少有一架俄Mi-28N攻擊直升機遭「星光飛彈」擊落。

「西北風」

「西北風」（Mistral）人員攜行式防空飛彈，為法國所研製和生產的被動紅外線導引人員攜行式防空飛彈，用以對付1200公尺以下的低空或超低空，以至掠地飛行的飛機，法國、挪威都向烏克蘭提供該型飛彈。

「箭式」

蘇聯制「箭式」（Strela）攜行式防空飛彈，為德國政府日前承諾援助烏國的防空飛彈，這些擁有35年歷史的飛彈，為東德國家人民軍所遺留下來，儘管被爆出許多「箭式」飛彈，因長時間腐蝕或氧化，發射裝置已發霉，甚至有些彈體上有裂痕，導致有700枚無法正常使用，不過德國外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock）23日表示，約多達1700枚「箭-3」防空飛彈正運往烏克蘭。

英國防空武器「星光飛彈」。（法新社）

「西北風」（Mistral）防空飛彈。（法新社）

德國向烏克蘭供應1700枚「箭式」攜行式防空飛彈，該飛彈為前東德的庫存武器，是蘇聯所設計生產的單兵防空飛彈。（圖擷自Wiki）

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