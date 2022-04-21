為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    性能大車拚！ 美英法、前蘇聯「人攜式防空飛彈」捍衛烏空域

    刺針防空飛彈。（美聯社）

    刺針防空飛彈。（美聯社）

    2022/04/21 11:35

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭戰爭爆發後，各國持續軍援烏克蘭，其中可以立即投入戰場的人員攜行式防空飛彈，對於戰局時效性最佳，目前至少有4款，包括美式刺針丶英式星光丶法國西北風以及前蘇聯時期的「箭式」出現在戰場上，仿佛成為各國人攜式防空飛彈性能大比拚。

    FIM-92「刺針」

    FIM-92「刺針」（Stinger）為美軍研發便攜式防空飛彈，1981年服役至今，包含我國在內已經在美國和其他29個國家中服役，在俄羅斯入侵烏克蘭後，包含美、荷、德、丹麥等國都軍援烏克蘭刺針飛彈，立陶宛和拉脫維亞等國也在美國國防部批准下轉讓，烏克蘭至少已經接收超過2000枚刺針飛彈。

    「星光飛彈」

    「星光飛彈」（Starstreak）攜行式防空飛彈，為英國研發，1997年開始服役，英國宣布提供烏克蘭「星光飛彈」，並對人員進行訓練，英國稱這可有效打擊俄空軍的主力米格戰機，星光飛彈是一款便攜性的防空高速飛彈（High Velocity Missile），發射後會在空中分離成3個獨立小彈頭，並在地面人員以雷射引導下擊毀敵軍戰機。

    星光飛彈與美製刺針飛彈的不同在於無法「射後不理」，得仰賴大量訓練的人員操作才能產生最大效果。操作者需要在模擬射擊中擊中目標1000次，才符合戰場實用的資格，至少有一架俄Mi-28N攻擊直升機遭「星光飛彈」擊落。

    「西北風」

    「西北風」（Mistral）人員攜行式防空飛彈，為法國所研製和生產的被動紅外線導引人員攜行式防空飛彈，用以對付1200公尺以下的低空或超低空，以至掠地飛行的飛機，法國、挪威都向烏克蘭提供該型飛彈。

    「箭式」

    蘇聯制「箭式」（Strela）攜行式防空飛彈，為德國政府日前承諾援助烏國的防空飛彈，這些擁有35年歷史的飛彈，為東德國家人民軍所遺留下來，儘管被爆出許多「箭式」飛彈，因長時間腐蝕或氧化，發射裝置已發霉，甚至有些彈體上有裂痕，導致有700枚無法正常使用，不過德國外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock）23日表示，約多達1700枚「箭-3」防空飛彈正運往烏克蘭。

    英國防空武器「星光飛彈」。（法新社）

    英國防空武器「星光飛彈」。（法新社）

    「西北風」（Mistral）防空飛彈。（法新社）

    「西北風」（Mistral）防空飛彈。（法新社）

    德國向烏克蘭供應1700枚「箭式」攜行式防空飛彈，該飛彈為前東德的庫存武器，是蘇聯所設計生產的單兵防空飛彈。（圖擷自Wiki）

    德國向烏克蘭供應1700枚「箭式」攜行式防空飛彈，該飛彈為前東德的庫存武器，是蘇聯所設計生產的單兵防空飛彈。（圖擷自Wiki）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍武百科》伊朗Bavar 373防空飛彈系統 戰力號稱超越S-300
    2022/04/13 16:58

    軍武百科》伊朗Bavar 373防空飛彈系統 戰力號稱超越S-300
    英國驚奇大禮！ 烏軍用超猛「岩燕」飛彈擊落俄無人機
    2022/04/13 16:47

    英國驚奇大禮！ 烏軍用超猛「岩燕」飛彈擊落俄無人機

    京站響應世界地球日 多重厚禮大方送

    軍武百科》西德冷戰時期裝甲主力 萊茵金屬願援烏豹1戰車
    2022/04/12 11:05

    軍武百科》西德冷戰時期裝甲主力 萊茵金屬願援烏豹1戰車
    軍武百科》土耳其TB2無人機 讓俄軍聞風喪膽
    2022/04/10 12:09

    軍武百科》土耳其TB2無人機 讓俄軍聞風喪膽

    第12代Intel Core輕薄筆電首發來了
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播