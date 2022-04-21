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    烏克蘭2高級官員準備前往馬立波 與俄進行撤離談判

    俄羅斯入侵烏克蘭受挫，包圍馬立波血腥轟炸報復，無辜平民受困。（路透）

    俄羅斯入侵烏克蘭受挫，包圍馬立波血腥轟炸報復，無辜平民受困。（路透）

    2022/04/21 10:09

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭受挫，包圍馬立波血腥轟炸報復，無辜平民受困；烏克蘭亞速團上尉帕拉馬爾（Svyatoslav Palamar）20日透過影片聲明，表示2名烏克蘭高級官員正準備前往馬立波與俄羅斯進行平民、傷兵等撤離談判。

    根據《CNN》報導，烏克蘭議會多數黨領袖阿拉卡米亞（David Arakhamia）和總統辦公廳主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）將代表前往談判；帕拉馬爾表示，烏克蘭談判代表已經準備好要與俄羅斯進行談判，俄羅斯方將遣首席談判代表梅丁思基（Vladimir Medinsky）與議員斯魯茨基（Leonid Slutsky）出席。

    波多利亞克20日透過推特證實此訊息，表示「我們已經準備好在馬立波舉行一場『特別談判』來拯救我們的弟兄、士兵、市民、孩子、生還者和傷者，我們準備要拯救所有人，因為他們是我們的一分子」。

    帕拉馬爾表示，駐守馬立波的烏克蘭士兵已經準備好在第三方協助下藉由小型武器撤離，「以營救人員、撤離傷員，並帶走逝者的遺體，並在不受俄羅斯控制的領土上光榮地埋葬他們」。

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