軍武百科》俄國薩爾馬特號稱最強飛彈 裝載核彈頭可毀整個法國

俄羅斯軍方出動重型車輛運輸薩爾馬特。（歐新社）

2022/04/21 10:48

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俄國試射「世上最強」薩爾馬特飛彈 普廷：敵人將三思後行

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷20日宣布，該國國防部成功試射重點軍武薩爾馬特（RS-28 Sarmat）洲際彈道飛彈，這款飛彈被俄國宣稱為世界最強，有外媒表示，假如薩爾馬特裝載核彈頭，足以破壞一個如法國大小的區域。

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俄國軍方自2009年開始研發薩爾馬特，目的是要取代蘇聯時期設計出的超級武器撒旦重型洲際飛彈（SATAN），當年撒旦曾被稱為世界上體積最大、威力最強的飛彈，如今薩爾馬特性能獲得進一步提升，在射程方面更勝撒旦，據俄方表示，薩爾馬特能夠克服所有現代反飛彈防禦系統。

中國官媒曾對薩爾馬特做出分析，指出其優勢在於發動機效率相當高，因此能產生強大的動力，假設應用於戰場上，薩爾馬特還能因應不同目標搭配不同等級的彈頭，並有餘力攜帶足夠的誘導裝置，提高戰場生存能力。

薩爾馬特洲際彈道飛彈性能諸元：

重量：208.1噸

長度：35.5公尺

直徑：3公尺

射程：18000公里

速度：每小時25560公里

搭載彈頭數量：10個重型或者16個輕型分導式核彈頭

資料來源：維基百科

薩爾馬特試射畫面。（歐新社）

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