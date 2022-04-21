制裁無死角 美財政部首度打擊俄虛擬貨幣挖礦公司

拜登政府持續擴大對俄制裁。（歐新社）

2022/04/21 07:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府宣布新一輪對俄制裁，目標鎖定助長侵略企業的商業實體和個人，還首度納入了俄國的虛擬貨幣企業，顯示出全方對俄金融體系的全方位打擊。

《CNBC》報導，美財政部當地時間週四公布擴大對俄制裁，名單包括商業銀行「Transkapitalbank」及寡頭馬洛費耶夫（Konstantin Malofeev）等超過40人。這些機構和個人被認定協助克里姆林宮躲避經濟制裁。

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拜登政府提到，此次打擊的對象還有全球第三大的俄國虛擬貨幣採礦公司「Bitriver」，因為他們協助俄政府把出口貨品和其他天然資源貨幣化。

美財政部副部長尼爾森（Brian Nelson）表示，「財政部既能夠，也將會鎖定這些迴避、試圖迴避或協助迴避美國對俄制裁的對象。因為他們現在的作為，是支持普廷所選擇的殘酷戰爭。」

尼爾森強調，「美國會努力確保這些制裁和我們的國際夥伴一致，削弱克里姆林宮的力量及投入戰爭的能力。」

財政部官員提到，「受益於天然資源和寒冷天氣，俄國在虛擬貨幣挖礦上有著相對優勢。然而，挖礦企業得仰賴進口電腦零件和法定支付，這讓他們在面對制裁時特別脆弱。」

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