為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    50萬烏克蘭人被遣送俄羅斯 恐處境堪憂

    烏克蘭一位國會領袖今天告訴歐洲議會議員，莫斯科已將50萬人從烏克蘭遣送至俄羅斯，他呼籲紅十字會與失蹤者取得聯繫。圖為馬立波居民帶著行李逃離家園。（路透）

    烏克蘭一位國會領袖今天告訴歐洲議會議員，莫斯科已將50萬人從烏克蘭遣送至俄羅斯，他呼籲紅十字會與失蹤者取得聯繫。圖為馬立波居民帶著行李逃離家園。（路透）

    2022/04/21 00:34

    〔中央社〕烏克蘭一位國會領袖今天告訴歐洲議會議員，莫斯科已將50萬人從烏克蘭遣送至俄羅斯，他呼籲紅十字會與失蹤者取得聯繫。

    烏克蘭國會人道委員會主席波圖拉耶夫（Mykyta Poturayev）表示：「50萬烏克蘭公民在沒有得到他們這一方同意的情況下，被從烏克蘭遣送到俄羅斯聯邦。」

    波圖拉耶夫並未提供細節或相關證據，路透社也無法獨立驗證他所給的數字，

    波圖拉耶夫透過視訊連接對歐洲議會議員說：「不幸的是，現在甚至沒機會與這些人接觸。」

    1949年日內瓦公約（Geneva Conventions）規範了戰時人道待遇的國際準則，禁止在衝突期間將平民大規模強行轉往占領國的領土，並將這種作法歸類為戰爭罪。

    俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，莫斯科一直否認蓄意以平民為目標，並宣稱提供人道援助給那些想離開的人。

    俄羅斯政府3月12日的一項決議，列出9萬5909名離開烏克蘭的人在俄國境內的下落，其中包括來自烏東兩個分離派地區的人。莫斯科宣布這兩個地區為獨立國家。

    一個月後，隨著被圍困的馬立波戰況日趨激烈，俄羅斯軍方宣稱已從當地救出13萬8014名平民。

    波圖拉耶夫表示，那些被送往俄羅斯的烏克蘭人，他很擔心他們的命運。

    他說：「我們知道有所謂烏克蘭公民過濾營（filtration camps），這是紅十字會可能活動的方向之一，至少找到這些被遣送的人，瞭解他們在俄羅斯聯邦境內的情況。」

    紅十字國際委員會（ICRC）官員波伊文（Alexandra Boivin）表示，該會正與俄羅斯當局討論幫助這些人的可能性。

    她在歐洲議會的討論中說：「我們能否確認此時此刻有人被迫遷移，這個問題我無法回答…但這肯定是個令人擔憂的問題。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美中防長通話 五角大廈：討論區域安全和俄烏戰爭
    2022/04/21 00:07

    美中防長通話 五角大廈：討論區域安全和俄烏戰爭
    無視克宮叫囂 溫布頓正式聲明：禁止俄羅斯、白俄球員參賽
    2022/04/20 23:58

    無視克宮叫囂 溫布頓正式聲明：禁止俄羅斯、白俄球員參賽

    選護膝 試試這兩年最火的海樂緹
    踢到鐵板？ 烏克蘭外長專程求援保加利亞碰釘子
    2022/04/20 23:18

    踢到鐵板？ 烏克蘭外長專程求援保加利亞碰釘子
    加拿大跟進制裁俄羅斯 凍結普廷2名女兒資產
    2022/04/20 23:12

    加拿大跟進制裁俄羅斯 凍結普廷2名女兒資產

    高薪入隊 信義房屋首招幕僚儲備幹部 月薪7萬
    俄軍第2波最後通牒仍無大動靜 克宮反普廷高層傳漸增（不斷更新）
    2022/04/20 23:00

    俄軍第2波最後通牒仍無大動靜 克宮反普廷高層傳漸增（不斷更新）
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播