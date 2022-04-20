日中建交將滿50年 逾6成日本人認為應對中國採強硬態度

超過6成日本民眾認為，應對中國入侵日本領海採取強硬態度。圖為中國海警船闖入釣魚台（尖閣諸島）海域，日艦跟隨監控。（美聯檔案照）

2022/04/20 20:49

〔駐日特派員林翠儀／東京20日報導〕俄羅斯入侵烏克蘭似乎也提高了日本民眾的危機感。日本外務省今天公布最新民調顯示，有超過6成的受訪民眾認為應對中國入侵日本領海採取強硬態度。日中建交在今年屆滿50周年，這也成為日本人特別重視的日中問題之一，也顯示民意對中國的看法趨於嚴格。

這項民調是在今年3月17至22日，針對日本全國年滿18歲以上男女1000人進行的調查。由於日中建交今年9月屆滿50周年，調查中詢問對中關係的重點時（可複選），有61.6％受訪者選擇「應對入侵領海等行為採取強硬態度」佔最多數，有50％受訪者認為應要求中國「尊重人權、自由、民主及法治」，另外，對於與中國「加強地區與國際社會課題的合作」與「促進經濟與人員交流」僅有28％受訪者表支持。

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對於這項結果，外務省發言人小野日子在今天的例行記者會中表示，日本與中國之間存在各種懸而未決的問題，這些問題也反映在民調結果中。

考量到中國海警船反覆入侵沖繩縣尖閣諸島（釣魚台列嶼）領海，小野表示，「違反國際法的行為，絕對不能容許」，她並強調，基於堅決捍衛領土、領海和領空的立場，面對中國，日本將堅持主張，並冷靜且堅決地回應。

另一方面，對於俄羅斯入侵烏克蘭，日本應特別加強應對的事項，有64％受訪者回答為「推動接納烏克蘭的避難民眾」。

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