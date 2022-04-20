輝瑞股價跌！Omicron殺傷力弱 口服藥實際需求遠不如預期

輝瑞COVID-19口服藥物Paxlovid需求遠不及預期。（路透）

2022/04/20 17:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕《路透》報導，由於使用資格要求複雜、武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的病毒檢測減少、人們認為Omicron病毒並不嚴重，以及潛在的藥物相互作用，全球對輝瑞武肺口服藥物Paxlovid的需求意外減少。

根據輝瑞公佈表的臨床數據，如果在高危險成年人出現首次症狀後的3至5天內服用Paxlovid藥物，住院或死亡風險都可降低近9成，使Paxlovid有望成為抗擊武肺疫情的主要工具。

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然而，衛生部門的數據和《路透》對醫生、藥劑師的採訪顯示，即使在近期疫情反彈的情況下，Paxlovid在美國、英國、日本和南韓，仍遠遠過於求低於供應。

1、2個月前，市場還在擔憂，Paxlovid處於供應嚴重短缺、生產週期冗長的尷尬境地中。輝瑞此前預期，在加緊生產的前提下，今年一共只能提供1.2億個療程，並預計截至2月初的銷售額至少為220億美元。

美國是最大買家，將以每一療程約530美元（1萬5477元）的價格採購多達2000萬個療程。但實際情況卻是，截至4月上半月，輝瑞已向美國交付了150萬個療程的Paxlovid，而全美藥局裡仍有50萬個以上療程的Paxlovid可供使用。

美國新任衛生及公共服務部在一份聲明中表示，，目前全美武肺確診病例數量很低，因此Paxlovid的總體使用率也很低。

其他國家的情況也不理想。截至3月底，輝瑞已向日本政府交付了近1萬個療程，但僅開出了2900個療程的用量。南韓官方數據顯示，截至4月17日，該國已接收了足夠62.4萬人使用的Paxlovid，但僅使用了庫存的約1/3。英國向輝瑞採購了275萬個療程的Paxlovid，但英國國民保健署（NHS）的數據顯示，截至4月9日，僅有6000多名患者使用了這種藥物。

Paxlovid需求遠不及預期，輝瑞股價19日挫跌3.2%。

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