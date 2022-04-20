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    驚！辦公大樓變方艙醫院 上海網友：内心受到震撼

    有中國網友分享，上海的辦公大樓竟變方艙醫院，只見黑夜中的大樓整棟燈火通明、恍如白晝，裡面收容的隔離人數更是驚人，讓他和網友感到震撼。（圖翻攝自微博）

    有中國網友分享，上海的辦公大樓竟變方艙醫院，只見黑夜中的大樓整棟燈火通明、恍如白晝，裡面收容的隔離人數更是驚人，讓他和網友感到震撼。（圖翻攝自微博）

    2022/04/20 15:41

    〔即時新聞／綜合報導〕中國上海武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫隔離又出新招！近日有微博網友分享，發現住家附近的辦公大樓被改建成臨時「方艙醫院」，黑夜中，大樓整棟燈火通明、恍如白晝，收容隔離人數驚人，讓他感到震撼，畫面引起網友熱議。

    微博網友「麥兜戴帽子」在PO文中簡短寫出「内心受到震撼」，並附上4張他拍攝的照片。綜合媒體報導，照片中的建築物是上海首座辦公大樓改造方艙醫院，全棟15樓，設置3500張床位，據傳僅花48小時改造而成。

    被網友拍到時，這棟大樓已經開始啟用，進入夜晚後更是能清楚看到，建築物內部滿滿隔離者。震撼畫面讓中國網友議論，「這是送去得獎吧」、「真TMD世界名畫」、「叫人窒息的場景」、「一場不知何時會醒的噩夢」、「什麽科幻電影」、「一間房內的行軍床床位太多」、「我如果到這裡估計會神經衰弱吧」、「這離我們小區直線距離30米，3000張床位，我看到了也震驚！」。

    也有網友指出，這種隔離環境已經算安排得不錯了，「有些方艙還漏水呢」、「起碼有床，看看我們隔離點...... 」、「已經算好的了，剛看到一個用木板隔起來的，大部分被子都沒有」、「我看到有比這條件還差的，而且因為人多，上廁所困難，排隊人多，打熱水也困難」。

    另有網友幽默吐槽，「有點像被關押的喪屍」、「第一眼：這是什麽高三的教學樓嗎」、「沒放大點開來看，真以為是學生在備戰高考」、「還以為是哪家網際網路公司還在加班」、「更像大公司的辦公樓，不給回家，熬夜加班的感覺」。

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    網友放大拍攝，可窺見大樓內的隔離人數極為驚人。（圖翻攝自微博）

    網友放大拍攝，可窺見大樓內的隔離人數極為驚人。（圖翻攝自微博）

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